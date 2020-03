Corona-Krise Im Jeverland: Schulen sind dicht – doch kein Schüler jubelt

Jeverland Keine Schule und Kindergärten und Krippen sind auch dicht: Die meisten Eltern im Jeverland hatten schon seit Donnerstag befürchtet, dass es so kommt. Und dennoch herrschte bei vielen – insbesondere berufstätigen Eltern kleinerer Kinder – am Freitag erst einmal Ratlosigkeit. Denn sie müssen nun zusehen, wie sie ab Montag ihre Kinder unterbekommen, damit sie arbeiten gehen können.

Notbetreuung für wenige Kinder Alle Städte und Gemeinden in Friesland richten ab Montag, 16. März, eine Notbetreuung für Kinder bis einschließlich Klasse 8 ein. Aber: In Anspruch genommen werden kann sie nur von Eltern, die in medizinischen und Pflegeberufen arbeiten – Krankenschwestern, Alten- und Krankenpfleger und Ärzte – bei der Polizei, bei Einsatz- und Rettungsdiensten und im Katastrophenschutz sowie Justiz und für Berufstätige „zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge“. Die Vorgabe kommt vom Land. Die Kinder aller anderen Eltern werden nicht betreut. 31

„Ich habe ja Glück, dass mein Sohn schon 12 ist – er kann auch gut mal ein paar Stunden alleine zu Hause bleiben“, sagt etwa die Jeveranerin Serena Falkenhof. „Und so lange das Internet funktioniert, ist für ihn alles gut“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Auch Katharina Bährens aus Jever hat einen Notfallplan für ihre 6-jährige Tochter ausgetüftelt: „Meine Arbeitskollegin arbeitet vormittags, da ist dann ihr Sohn bei uns. Ich arbeite nachmittags und kann dann meine Tochter Amelie zu ihr bringen.“

Die Jeveranerin Irka Sjuts hat zwei Kinder, eines geht in den Kindergarten, das andere schon in die Schule. Beide bleiben in den nächsten Wochen bei Oma und Opa, während sie weiter arbeiten gehen kann.

Auch bei den Eikmanns aus Waddewarden kann die 8-jährige Lina bei der Oma bleiben: „Wir sind zu Hause, meine Tochter auch. Da muss Lina dann nicht alleine bleiben“, sagt Oma Herma Eikmann und holt ihre Enkelin vorerst das letzte Mal von der Grundschule Harlinger Weg ab. Die 10-jährige Tochter Charlotte von Thomas Eberhards aus Jever wird indes von ihrer größeren Schwester, die bereits 13 Jahre alt ist, betreut. Charlotte findet die aufgezwungenen Ferien gar nicht gut: „Ich bin viel lieber in der Schule. Jetzt müssen wir den Stoff nachholen“, sagt die 10-Jährige. Sie wird sich aber weiterhin mit ihren Freunden treffen.

„Ganz schlecht“, sagt dagegen Diana Folkers: Auch auf Wangerooge haben Schulen, Kindergarten und Krippe geschlossen. „Und das jetzt, wo die Saison beginnt – wir Eltern wissen nicht, wie wir das nun organisieren sollen.“

Die Schulleitungen in den weiterführenden Schulen im Jeverland rotierten am Freitag heftig: Da mussten Klassenfahrten abgesagt und die anstehenden Schulpraktika verschoben werden. Und Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür, Infotage für Viertklässler oder Frühlingsfeste gecancelt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer werden trotz Unterrichtsausfalls dennoch weiter zur Schule gehen.

Wie unübersichtlich die Situation auch für die Lehrer ist, machte Jürgen Ploeger-Lobeck, Schulleiter des Mariengymnasiums, deutlich: Er wusste am Freitag noch nicht so recht, wie die Anordnungen auszulegen sind. „Es besteht definitiv noch Klärungsbedarf. Einerseits heißt es, dass die Schulzeit ,ersatzlos entfällt‘, aber an anderer Stelle wird die Option aufgemacht, Homeoffice für die Schüler einzurichten.“ Im Lauf des Wochenendes oder spätestens Anfang der Woche sollte Gewissheit herrschen, hofft Ploeger-Lobeck.

Auch die Schülerschaft ist offenbar eher irritiert als erfreut über die langen Zwangsferien: Als Ploeger-Lobeck die Klassen- und Kurssprecher über den Schulausfall ab Montag informierte, brach keiner in Jubel aus: „Stattdessen waren die Schülerinnen und Schüler betroffen von der Situation.“