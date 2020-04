Corona-Krise: Schulen organisieren nun Alltag und Klassen neu

Jeverland Silvia Hoin von der Grundschule Jungfernbusch in Schortens hält es für richtig, den April noch abzuwarten und den Schulbetrieb erst im Mai wieder schrittweise zu starten. Sie hält es für vernünftig, auch die Grundschüler wieder in die Schulen zu holen, weil die – im Gegensatz zu den älteren Jahrgängen – noch nicht digital lernen und viele Familien außer ihrem Smartphone keinen Computer besitzen, an dem ihre Kinder vernünftig lernen können.

Ab 4. Mai werden die Schulen in Friesland wie überall im Land wieder schrittweise öffnen – unter strengen Auflagen. Auch wenn der Kontakt zu den Kindern besonders wichtig ist: „Das Miteinander bleibt kompliziert, weil es im Kollegium auch viele ältere Kolleginnen gibt, die zu den Corona-Risikogruppen zählen“, sagt Silvia Hoin. Nun müsse es darum gehen, den Schulalltag räumlich und personell klug zu organisieren.

„Uns allen fehlt der Kontakt zueinander – von der Schulleitung über die Sekretärinnen und Lehrkräfte bis zu den Schülerinnen und Schülern“, sagt Jürgen Ploeger-Lobeck, Schulleiter des Mariengymnasiums. Und: „Wir werden uns optimal darauf vorbereiten, den Schulbetrieb wieder aufzunehmen.“

Für die Schulleitungen sei allerdings schwierig, die Umsetzung der Vorgaben vorzubereiten, weil sie ja nicht in deren Planung eingebunden seien. „Und ich sehe die Vorstellung, 15 Kinder in einem Klassenraum zu unterrichten, kritisch – schließlich haben wir auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrkräften.“

Ploeger-Lobeck ist froh, dass es am Mariengymnasium in diesem Jahr kein Abitur gibt – das fällt aus wegen der Rückkehr zum Abi nach 13 Schuljahren. „Da beneide ich die Kollegen an Beruflichen Gymnasien und Integrierter Gesamtschule nicht, dass sie das nun organisieren müssen“, sagt er.

Für alle Klassen, die erst in weiteren Schritten in die Schule zurückkehren dürfen, geht der Fernunterricht per Bildungsplattform weiter. „Demnächst schalten wir auch eine Video-Plattform frei. Dabei geht es uns weniger um Unterricht als vielmehr um direkten persönlichen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern“, so Ploeger-Lobeck.

Auch die Grundschule Jungfernbusch hatte Mitte März per Post Lernpakete verschickt – und auch schon Nachschub.