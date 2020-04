Naturschutz In Friesland: Mit Wildblumenwiesen Insekten helfen

Jeverland Wildblumenwiesen sehen nicht nur gut aus, sie sind auch notwendige Lebensgrundlagen für viele Insekten und Wildbienen: Die Naturschutzstiftung Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven fördert deshalb die Anlage von artenreichen Wildblumenwiesen und die Anreicherung von extensiven Grünlandstandorten in der Region.



Interessierte können einen Förderantrag stellen und von der Naturschutzstiftung zertifiziertes Regio-Saatgut bekommen. Zertifiziertes Regio-Saatgut besteht aus Samen heimischer Pflanzenarten aus der Region – dem Nordwestdeutschen Tiefland. „Der Vorteil von Regio-Saatgut ist: Die Pflanzenarten sind heimische Arten und somit an die Bedingungen in der Region angepasst. Von und an ihnen leben viele heimische Insektenarten, die wiederum Nahrung für andere Tierarten darstellen“, sagt Dr. Ilka Strubelt, Geschäftsführerin der Naturschutzstiftung.

Blumenmischung Die Schortenser Blumenmischung erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit: Seit die Stadt Schortens vor gut 2 Wochen die Möglichkeit angeboten hat, die Blumenmischung zu bestellen, sind zahlreiche Bestellungen eingegangen und die Nachfrage steigt stetig. Deshalb ist eine Lieferung der Blumenmischung innerhalb des Schortenser Ortskerns wie zunächst angedacht nicht mehr realisierbar. Auch diese Bestellungen werden ab sofort per Post versandt. Portokosten werden nicht erhoben. Bestellung können wie gewohnt per Überweisung unter dem Stichwort „Blumenmischung“ unter Angabe der Anschrift auf folgendes Konto der Volksbank Jever getätigt werden: IBAN DE98 2826 2254 0210 1016 87 – SWIFT GENODEF1JEV. Die Bestellung ergibt sich aus dem überwiesenen Betrag. Ein Tütchen mit einer Samenmenge von 50 g kostet 3,50 Euro und reicht für ca. sechs Quadratmeter blühende Sommerwiese. Die Blumenmischung besteht aus etwa 40 einjährigen Blumenarten und sollte erst nach dem letzten Frost ausgesät werden.

„Viele Wildbienenarten in Niedersachsen haben sich auf bestimmte Blumen und Pflanzen spezialisiert. Werden die falschen Blumen angepflanzt, mag das nett aussehen – für die Wildbienen bringt das dann allerdings nichts“, sagt auch Biologe und Entomologe Rolf Witt.

Es geht allerdings nicht nur um Nahrungsquellen, sondern auch um Nistplätze: Immerhin nisten 70 Prozent der Wildbienen im Boden. Sie brauchen offene Bodenverhältnisse. „Ideal sind brachliegende Grundstücke – sie sind nämlich kein Ödland, sondern Paradiese für Wildbienen. Es kann aber auch auf Freizeitflächen oder an Ackerrändern Erde umgebrochen oder frei gelegt werden. Das wissen Wildbienen sehr zu schätzen“, sagt Witt.

Einen Antrag auf Saatgutförderung durch die Naturschutzstiftung können alle stellen, die eine Fläche zur Verfügung haben, auf der sie langfristig eine Wildblumenwiese anlegen oder extensives, artenarmes Grünland anlegen möchten. Gefördert wird das Saatgut. Weitere Kriterien sowie das Antragsformular können bei der Naturschutzstiftung angefordert werden unter info@naturschutzstiftung-fww.de.

Unter dem Motto „Blühendes Friesland“ starten der Landkreis, das Regionale Umweltzentrum, die Mobile Umweltbildung MOBILUM, die Straßenmeisterei Jever und die Gemeinde Sande ein Pilotprojekt: Es geht darum, entlang der Straßen mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen. Dazu sollen die Straßenränder seltener gemäht werden.

„Wir werden in diesem Jahr nur das mähen, was aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich ist und versuchen, die Pflege zu minimieren, soweit es möglich ist“, erläutert Jens Schumacher, Leiter der Straßenmeisterei Jever. Ziel ist, durch eine Reduzierung der Mahd den heimischen Blütenpflanzen die Möglichkeit zu geben, zu blühen und sich zu vermehren.

Blüten- und Farbenpracht im ökologischen Garten. BILD: Peter Bünting Blüten- und Farbenpracht im ökologischen Garten. BILD: Peter Bünting Bienengemeinde: Was jeder im Garten tun und lassen kann Die Gemeinde Sande trägt seit einigen Jahren zum Insektenschutz bei, indem sie über viele verschiedene Angebote die Bürger darin unterstützt, ihren Umgang mit Insekten zu verändern. „Jeder Bürger soll seinen Weg finden, wie er das Überleben unserer wichtigen Insekten sichern kann, und dabei feststellen, wie schön Natur ist, wenn man sie unberührter lässt“, sagt Imker Peter Bünting, einer der Aktiven der „Bienengemeinde Sande“. Was kann jeder einzelne tun? „Der beste Gärtner ist der faule Gärtner, der auch einfach mal Pflanzen stehen lässt und sich daran erfreut, dass sie von den Insekten angenommen werden“, sagt Bünting: Viele Insekten werden die Pflanzen erst mal als Futterspender nutzen – sie brauchen Nektar und Pollen –, es wird aber auch Insekten geben, die Pflanzen als Lebensraum oder Brutraum benötigen. „Hier kommt es auf eine sehr große Vielfalt im Garten an“, so Bünting. Es reicht auch nicht, dass es nur vereinzelt insektenfreundliche Gärten gibt. „Sie wirken für Insekten wie unerreichbare Inseln im großen Ozean. Die Abstände sollten zwischen den natürlichen Gärten möglichst gering sein. Einige Solitärinsekten haben zum Teil nur einen Flugreichweite von 15 Metern“. Infos unter www.bienengemeinde-sande.de

Gehölze sollen nach Möglichkeit abschnittsweise beschnitten werden. Somit profitiert die Insektenwelt vom vielfältigen Angebot der Blüten und von Pflanzen wie Spitzwegerich oder Wiesenschaumkraut, die unerlässlich für die Entwicklung von Raupen und Larven vieler Wildbienen- und Schmetterlingsarten sind.

Zudem ist geplant, einen Teil der Vegetation auch im Winter stehen zu lassen. Denn sowohl in den Stängeln als auch am Boden überwintern viele Insekten, deren Larven und Puppen im Jahr darauf dann den Grundstock der nächsten Insekten-Generation bilden.

Mehr Infos unter www.friesland.de/naturschutz