Regelbetrieb Ab 22. Juni: Betreuung für möglichst viele Kinder

Jeverland Seit Wochen läuft nur Notbetreuung in den Kindergärten – Eltern mussten seit 16. März zusehen, dass sie ihre Kinder selbst betreuen. Doch am 22. Juni soll der Regelbetrieb in den Kindergärten wieder starten. Und das bedeutet für die Städte und Gemeinden nun einiges an Planung, damit in zwölf Tagen alles reibungslos funktioniert.

„Unser Ziel ist, möglichst vielen Kindern die Betreuung zu gewährleisten“, sagt Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg. In Sande haben wie in Jever, Schortens und dem Wangerland die Planungen mit den Kindergartenträgern und Erzieherinnen begonnen.

Überall steht fest: Normalbetrieb wird es in den Kindergärten mit Sicherheit nicht geben. „Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir gar nicht die Raum- und Personalkapazitäten haben, um den vollen Betreuungsumfang leisten zu können“, sagt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Das sind die Regeln

Laut Vorgaben des Landes dürfen die Gruppen wieder mit Maximalstärke besetzt werden – bis zu 25 Kinder im Elementarbereich und bis zu 15 Kinder in den Krippengruppen. Allerdings muss weiterhin der „Niedersächsische Rahmen-Hygiene-Plan Corona Kindertagesbetreuung“ beachtet werden – die Coronaregeln zu Hygiene und Abständen gelten weiter.

Der Fachkraft-Kind-Schlüssel bleibt weiter vorübergehend ausgesetzt. Um Hygienepläne einhalten zu können, sind offene Gruppenkonzepte und die Durchmischung von Gruppen nicht zulässig.

• So wird geplant

Eine zeitgleiche Betreuung aller Kinder in maximaler Gruppenstärke wird in den Schortenser Kindergärten nicht möglich sein, kündigt Anja Müller von der Stadtverwaltung an. „Vielmehr wird es für diejenigen, die noch keinen Platz in der Notbetreuung haben, ein stunden- bzw. tageweises Angebot geben. Selbstverständlich werden alle Einrichtungen dabei auch die Bedürfnisse von Kindern und Eltern berücksichtigen“, sagt sie.

Für alle Kindergärten einheitliche Lösungen zu finden, werde schon deshalb nicht möglich sein, weil die Betreuung von den personellen Möglichkeiten abhängt – auch Erzieherinnen gehören zu den so genannten Corona-Risikogruppen und sind nicht oder nur bedingt einsetzbar.

Das Land hat zwar Flexibilität beim Personaleinsatz ermöglicht, indem vorübergehend zusätzlich zu einer Fachkraft eine andere geeignete Person zur Betreuung eingesetzt werden kann. „Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass wir auf die Schnelle Aushilfspersonal finden“, meint Jan Edo Albers.

Allen organisatorischen Herausforderungen zum Trotz: „Wir werden Lösungen finden, um möglichst vielen Kindern wieder den Kindergarten- und Krippenbesuch zu ermöglichen“, betont Jevers Bürgermeister. Und das gilt auch in Schortens, Sande und dem Wangerland sowie auf Wangerooge, wo der Landkreis den Hut im Kindergarten auf hat.

Da die Planungen erst anlaufen, bitten die Städte und Gemeinden die Eltern um etwas Geduld: „Wir werden informieren, sobald Art und Umfang der Betreuung feststehen“, betont Anja Müller.