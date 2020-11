Kita-Kinder leben wie die Indianer

Mit viel Einsatz haben die Kindergartenkinder und Mitarbeiterinnen des Kindergartens Moorwarfen ihr Projekt zum Thema Indianer abgeschlossen. Ein kleines farbenfrohes Indianerfest bildete den Höhepunkt der Aktion. Viele der Kinder hatten sich als Indianer verkleidet. Der selbstgebastelte Schmuck und die Kopfbedeckungen, die die Kinder im Vorfeld gebastelt hatten, machten die Outfits komplett.

Nach einem rustikalen Frühstück wurde auf dem Gelände des Kindergartens ein Reitturnier mit selbst gebauten Steckenpferden ausgerichtet. Alle Mädchen und Jungen wurden nach Abschluss des Rennens mit einer Medaille belohnt.

In einer anderen Gruppe nahmen die Kinder an einer Büffeljagd teil. Sie alle konnten die Spuren gut lesen. Besonders in dieser Zeit, in der aufgrund von Corona vieles ausfällt, freut sich das Team um Birgit Rohlfs darüber, den Kindern trotz vieler Einschränkungen ein besonderes Erlebnis geboten zu haben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Hintergrund für as Projekt war die Umgestaltung des Außengeländes. Seit kurzem ist der Spielbereich des Kindergartens mit einem Zaun vom öffentlich zugänglichen Spielplatz getrennt. In dem abgetrennten Spielbereich sah das Team aus der Kita neue Möglichkeiten: So entstand die Idee für ein eigenes Tipi. An einem Wochenende baute das Team ein Grundgerüst aus Weidenzweigen. Im Anschluss halfen die Kinder fleißig beim Einflechten. Die Weiden stammen aus der Dorfgemeinschaft und wurden dem Kindergarten von Bauer Eden zur Verfügung gestellt. Auch die Geschichte durfte nicht zu kurz kommen: Darum vermittelten die Erzieherinnen den Kindern die Lebensumstände der Indianer.BILDer: