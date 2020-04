Handwerk: Janic Wildvang ist der beste Metallbauer

Langendamm Janic Wildvang wurde jetzt als Jahrgangsbester der Gesellenprüfung im Metallbauerhandwerk Fachrichtung Konstruktionstechnik von der Kreishandwerkerschaft ausgezeichnet. Das Rüstzeug für seine hervorragenden Leistungen erhielt er in seinem Ausbildungsbetrieb Carsten Bureck Metallbau in Langendamm.

„Ich habe schon zu Hause immer viel gebastelt“, sagt Janic Wildvang. Da er wissen wollte, wie er sein Interesse vertiefen kann, hat er sich während der Schulzeit mehrere Handwerksbetriebe für Praktika ausgesucht und sich schließlich in Langendamm um einen Ausbildungsplatz beworben.

Sein Chef Carsten Bureck wurde nicht enttäuscht. Von Anfang an sei Janics Lust am Lernen und Arbeiten zu spüren gewesen: „Er hat sich immer eingebracht, mit seiner guten Auffassungsgabe und logischem Denken ging er immer unkompliziert an die Aufgaben heran“, so Bureck: „Wenn man mit den Händen arbeitet, kann man was fürs Leben lernen.“

Während der Ausbildung lernte Janic Wildvang die umfangreiche Aufgabenpalette seines Lehrbetriebs kennen. Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Bureck Metallbau in der Stahlbranche tätig und in den vergangenen Jahren zu einem der leistungsstärksten Metallbaubetrieben der Region herangewachsen. Ob Bauschlosserarbeiten, Stahlkonstruktionen, Fluchttreppen oder Tore und Zäune, überall war Janic Wildvang mit den erfahrenen Gesellen auf den Baustellen dabei.

Nach den Vorbereitungsarbeiten in der Werkhalle werden die metallenen Produkte in Industriebetrieben oder bei Privatkunden montiert und aufgebaut. „Das ist nicht jede Woche das gleiche, unsere Arbeiten mit vielen unterschiedlichen Anforderungen zeigen die Vielseitigkeit im Handwerk“, hat Janic erkannt, und diese Arbeit macht ihm viel Spaß. „Was in der Werkstatt noch ein undefinierbarer Haufen Stahl ist, ergibt auf der Baustelle ein beeindruckendes großes Ganzes.“

Auch bei seinem Prüfungsstück entwickelte der Lehrling gute Ideen und machte keine Flüchtigkeitsfehler. Auf Grund seiner sehr guten schulischen und fachlichen Leistungen konnte Janic Wildvang die Ausbildung um ein Jahr verkürzt im Betrieb durchlaufen. „Wir freuen uns, ihn nun als Gesellen im Team begrüßen zu dürfen“ sagte Bureck.