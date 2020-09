Mariengymnasium präsentiert seinen neuen „von-der-Vring“-Trakt

Seit einer Woche sind die Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums in Jever aus den Sommerferien zurück und können die neuen Räume im schwarz-roten Mitteltrakt „mit Leben füllen, was bisher auch schon gut klappt“, wie Schulleiter Jürgen Ploeger-Lobeck bei der Einweihung erklärt. Der neue Mittelbau der Schule hat Platz für zwei Kunsträume, die Verwaltung sowie weitere Klassen- und Gruppenräume. Inventar kommt nach und nach dazu und soll für mehr Gemütlichkeit und Struktur sorgen. Die Bedachung wird noch begrünt, so auch der neue Eingang zum Mariengymnasium und der Schulhof. Das neue Gebäude heißt von-der-Vring-Trakt nach Georg von der Vring.BILD: