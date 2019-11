FDP: Wohl der Kinder entscheidet

Obenstrohe In der Diskussion um eine mögliche Schließung der Oberschule Obenstrohe fordert das FDP-Ratsmitglied Jost Etzold, zum Wohl der Kinder zu entscheiden. „Das Engagement der Eltern und Kinder ist zu bewundern. Demonstrationen und über 3000 unterstützende Unterschriften können stolz machen. Was soll damit erreicht werden? Was ist das Wohl der Kinder in Varel und Obenstrohe? Das Richtige für die Menschen zu tun, ist die Pflicht eines Rats- und Kreistagsmitgliedes“, schrieb er in einer Mitteilung.

Doch was sei richtig, fragt Etzold: „Ist ein kurzer Weg zur Schule in Obenstrohe wichtiger als mit dem Bus oder Fahrrad nach Varel zu fahren? Oder ist die Qualität des Unterrichts am Wichtigsten, der in einer dreizügigen Schule, also drei Schulklassen nebeneinander, besser gewährleistet ist? Diese Fragen müssen abgewogen und entschieden werden, vom zuständigen Kreistag, in dem es einige Vareler Politiker gibt. Mir ist wichtig, dass alle beteiligten Menschen der Qualität des Unterrichts der Kinder Vorrang geben. Eine gute Ausbildung ist lebenslang wertvoll. Das muss am Ende die Entscheidung prägen.

Persönlich merkte er an: „Mein Weg zum Gymnasium war 4,5 km mit dem Fahrrad, die Hälfte mit Bundesstraße ohne Radweg. Das war eine Entscheidung meiner Eltern, weil sie für mich mit Physik statt Griechisch das Richtige anstrebten. Es war nicht immer schön, aber nach ein paar Jahren ausgestanden. Dafür bin ich dankbar. Heute geht es darum, was für die Charakterbildung der Kinder das Beste ist, und das können wir nur gemeinsam diskutieren.“