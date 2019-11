Obenstrohe /Jever Die Entscheidung über die Schließung der Oberschule Obenstrohe ist vorerst vertagt. In der öffentlichen Sitzung des Kreis-Schulausschusses am Dienstagnachmittag in Jever entschieden die Politiker, den Antrag zurück in die Fraktionen zu geben und dort zu beraten. Zuvor hatten viele Schüler und Eltern gegen ein Auslaufen der Schulform am Standort Riesweg demonstriert. Dabei zeigten sie Plakate, auch einen Sarg brachten sie mit. Sie forderten Landrat Sven Ambrosy damit auf, die Oberschule Obenstrohe nicht zu Grabe zu tragen.

Auch die Politiker der Ratsfraktionen aus Varel sprachen sich im Vorfeld für den Erhalt aus. Zuletzt brachte die SPD Varel eine Fusion der Oberschulen Varel und Obenstrohe ins Gespräch, wobei die Einrichtung in Obenstrohe zu einer Außenstelle werden könnte.