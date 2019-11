Obenstrohe /Jever Vor einer Woche hat sich der Schulausschuss des Landkreises Friesland mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Zukunft der Oberschule Obenstrohe in den Fraktionen zu beraten und eben noch keine vorläufige Entscheidung zu treffen. Ein Blick ins Informationssystem des Kreistags dürfte daher so manchen überraschen: In der Sitzung des Kreisausschusses für Bauen, Feuerschutz und Mobilität am 21. November um 15 Uhr im Mariengymnasium Jever findet sich auf der Tagesordnung unter Punkt 4.1.3. „Umbau und Sanierung bzw. Neubau der Pestalozzi / Heinz-Neukäter Förderschule Varel“. Die Verwaltung empfiehlt dort den Abriss der Oberschule Obenstrohe, um an gleicher Stelle ein Gebäude für die Pestalozzi- und die Heinz-Neukäter-Schule neu zu bauen.

In der Beschlussvorlage an den Bauausschuss verweist die Kreisverwaltung allerdings auch schon darauf, dass der Schulausschuss die Entscheidung über die Schließung der Oberschule Obenstrohe in die Fraktionen verwiesen hat. Ein Neubau für die beiden Förderschulen könne demnach nur realisiert werden, wenn die Oberschule Obenstrohe tatsächlich ausläuft.

Kritik von Zukunft Varel

Karl-Heinz Funke, der für Zukunft Varel im Kreistag sitzt, kritisiert das Vorgehen: „Angesichts der Beschlusslagen des Kreisschulausschusses und des Stadtrates Varel – u.a. am 18. Dezember im Kreistag keine Entscheidung über das ,Auslaufen‘ der Oberschule herbeizuführen und im Lichte des Einsatzes von Eltern, Lehrern und Schüler(innen) für ,ihre‘ Schule ist es doch unmöglich, um nicht zu sagen, ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen und Beteiligten, wenn am 21. November in dieser Form im Ausschuss für Bauen, Feuerschutz und Mobilität beraten und beschlossen werden soll“, schreibt er in einer Mitteilung an den „Gemeinnützigen“ und verbindet das mit einem Vorschlag: „Wir möchten dringend bitten, den entsprechenden Beratungsgegenstand von der Tagesordnung zu nehmen. “

Gebäude sind marode

Die Kreisverwaltung begründet ihren Beschlussvorschlag mit dem desolaten Zustand der Gebäude der Pestalozzi- und der Heinz-Neukäter-Schule an der Oldenburger Straße in Varel. Decken-, Wand- und Bodenbeläge stammten zum Teil aus den 1960er oder noch früheren Jahren, die Gebäudetechnik entspreche nicht den heutigen Anforderungen, Raumakustik und Schallschutz seien mangelhaft und Brandschutzanforderungen könnten nur teilweise erfüllt werden. Im Außenbereich mussten zudem viele Spielgeräte aus Sicherheitsgründen gesperrt oder abgebaut werden.

Außerdem sei das Raumklima schlecht, es gebe keinen barrierefreien Zugang und seit die Heinz-Neukäter-Schule aus Roffhausen ins Gebäude der Pestalozzischule eingezogen ist, gibt es zudem ein eklatantes Raumproblem. Es gebe kein Fachräume mehr, worunter der Unterricht leide, es gebe keine Besprechungsräume und das Lehrerzimmer sei viel zu klein. Der Flächenbedarf belaufe sich auf 7480 Quadratmeter, der Standort an der Oldenburger Straße biete aber nur 5462 Quadratmeter – rund 2000 Quadratmeter zu wenig.

Eine Erweiterung an der Oldenburger Straße sei aber nur bedingt möglich, aufwendig und koste rund 14 Millionen Euro. Der alte Standort der Heinz-Neukäter-Schule in Roffhausen ist ähnlich marode wie der Standort Oldenburger Straße und ist viel zu klein für den Raumbedarf der Schulen. Bei einer Sanierung des bestehenden Schulgebäudes in Obenstrohe müssten laut Kreisverwaltung Kompromisse beim Brand- und Schallschutz eingegangen werden, dafür wäre der Flächenbedarf mit 8627 Quadratmetern im Bestand abgedeckt. Kosten: 15,1 Millionen Euro.

Neubau bevorzugt

Ein Neubau in Obenstrohe könne dagegen punktgenau auf den Bedarf abgestimmt und ohne Kompromisse umgesetzt werden. Kosten: 16,5 Millionen Euro. Die Verwaltung schätzt die gesamte Bau- und Planungszeit auf etwa 3,5 Jahre, wobei zwei Jahre auf die Bauarbeiten entfallen würden, sobald die Schule leer steht.

Darüber hinaus wurde auf Anraten des Schulausschusses des Kreises geprüft, ob ein Neubau für die Förderschulen an der Oberschule an der Arngaster Straße möglich ist. Für Bauzeit und Baukosten gelten dort demnach die gleichen Eckpunkte, zusätzliche Grunderwerbskosten entstünden nicht, da das Areal dem Kreis gehöre. Allerdings müssten für die Schaffung eines entsprechenden Baurechts und Abstimmung mit der Stadt Varel zwölf bis 15 Monate mehr eingeplant werden.