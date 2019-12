Obenstrohe Große Erleichterung in Obenstrohe: „Die Nachricht, dass die Oberschule im Ort erhalten bleibt, wurde von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Mitarbeitern mit großer Freude aufgenommen“, schrieb Schulleiterin Bettina Vogt am Mittwoch an den „Gemeinnützigen“.

Spontan habe sich eine Abordnung der Schüler, die stellvertretend „Danke“ sagen wollte, getroffen. „Der Dank geht an alle Unterstützer, in der Politik und bei den Unterschriftensammlungen, vor allem an den Schulelternrat und Förderverein, die sich in den letzten Wochen für den Erhalt der OBS Obenstrohe eingesetzt haben“, schreibt Vogt weiter.

Auch aus der Politik gab es erste Reaktionen. Seine herzlichen Glückwünsche an Eltern, Lehrer und Schüler übermittelte Karl-Heinz Funke von Zukunft Varel. „Ihr ebenso sachkundiger wie auch leidenschaftlicher Einsatz, zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern (...) hat dazu geführt, dass eine aus dem Boden gestampfte bürgerferne Entscheidung vom Tisch kam und die Vernunft letztlich obsiegte“, schreibt Funke weiter. Immerhin konnten die Schüler und Eltern innerhalb kurzer Zeit mehr als 3000 Unterschriften für den Erhalt der OBS Obenstrohe sammeln.

Dabei komme jetzt noch eine Menge Arbeit auf die Beteiligten zu: „Gemeinsam müssen wir jetzt dafür sorgen, dass Obenstrohe, ein Stadtteil mit 4000 Einwohnern, dauerhaft Standort einer Oberschule bleibt. Wir sind aber erleichtert, es ist eine gute Nachricht zu Weihnachten.“

Auch die SPD in Varel „begrüßt“ die Entscheidung der Kreisverwaltung, teilte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Varel, Elfriede Ralle, mit. Mit der Entscheidung, auf Kooperationsmodelle zu setzen und so die Schule zu erhalten, folge die Kreisverwaltung dem Vorschlag der SPD-Kreistagsabgeordneten Raimund Recksiedler, Friedhelm Michaelis und Kathrin Bittner.

Am Dienstag hatte Frieslands Landrat Sven Ambrosy bekanntgegeben, dass die Kreisverwaltung die Beschlussvorlage zur Schließung der Oberschule Obenstrohe zurückziehen werde.