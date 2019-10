Obenstrohe Für manche war es vielleicht wegen der geringen Schülerzahlen absehbar, die Nachricht selbst dürfte dennoch schwer zu verdauen sein: Die Oberschule Obenstrohe könnte bald Geschichte sein. Das hat der Schulelternrat der Schule am Dienstag mitgeteilt. In dem Schreiben heißt es, dass die OBS Obenstrohe aufgelöst und in die Oberschule Varel an der Arngaster Straße überführt werden soll. Am Standort der OBS Obenstrohe soll dann nach einer Sanierung oder einem Neubau die Heinz-Neukäter-Schule, eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung, einziehen.

Der Schulelternrat macht in dem Schreiben auch deutlich, was er von den Plänen hält: „Das kann und will die Schüler- und Elternschaft der OBS Obenstrohe nicht einfach hinnehmen.“ Am Montag, 4. November, veranstaltet der Schulelternrat daher einen Informationsabend. Er beginnt um 19 Uhr in der Oberschule.

Besonders ärgert den Schulelternrat, dass „im Zeitalter der Inklusion (...) eine inklusiv beschulende Oberschule geschlossen und eine Förderschule nicht nur erhalten, sondern noch protegiert“ wird. Am Dienstag waren Schüler der Oberschule in der Vareler Innenstadt unterwegs und verteilten Flugblätter, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. „Wir haben in Obenstrohe eine wirklich gute Qualität. Viele Schüler machen einen guten Abschluss und bekommen eine ordentliche Berufsvorbereitung. Das wollen wir erhalten“, sagt Marcus Dammann, 1. Vorsitzender des Schulelternrats. „Es ist unsere Aufgabe, dafür zu kämpfen. Obenstrohe darf nicht geschlossen werden.“

Auch Schulleiterin Bettina Vogt kann die Pläne nicht nachvollziehen: „Wir sind eine inklusive Schule. Es ist kontraproduktiv, eine Förderschule auf Kosten eines funktionierenden Systems zu unterstützen.“ Mit Blick auf die Schülerzahlen erklärt die Schulleiterin, dass die Oberschule in Obenstrohe eine „kleine aber feine“ Schule sei, die hervorragende pädagogische Arbeit leiste. Man werde mit allen Mitteln versuchen, eine Schließung der Oberschule abzuwenden.

„Es handelt sich hierbei nicht um einen Beschluss, sondern um das Meinungsbild aus dem nicht-öffentlichen Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung vom 24. Oktober“, so Nicola Karmires, Sprecherin des Landkreises Friesland. Aufgrund rückläufiger Anmeldezahlen an der Oberschule Obenstrohe seit 2017 und einem prognostizierten weiteren Rückgang der Schülerzahlen werde die Oberschule mittelfristig nur einzügig bestehen, eine Zweizügigkeit müsse an einer Oberschule mittelfristig jedoch vorliegen.

Wegen der rückläufigen Schülerzahlen habe die Landesschulbehörde bereits die Lehrerstunden reduziert und die Position des didaktischen Leiters nicht mehr besetzt.

Deswegen werde in den politischen Gremien aktuell beraten, ob die Oberschule Obenstrohe in den nächsten Jahren jahrgangsweise auslaufen soll. Das bedeute, dass gegebenenfalls ab dem nächsten Schuljahr keine Anmeldungen für die 5. Klasse mehr möglich sind und der jetzige 5. Jahrgang dann 2025 der letzte Abschlussjahrgang sein würde.

Entschieden ist noch nichts. Das Thema kommt in den nächsten Wochen zuerst im Kreisschulausschuss (12. November) und dann im Kreisbauausschuss (21. November) auf die Tagesordnung. Das letzte Wort hat der Kreistag am 18. Dezember.