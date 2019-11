Obenstrohe Gegen eine Schließung der Oberschule Obenstrohe hat sich nun die Ratsfraktion von Zukunft Varel ausgesprochen. Auf deren Antrag beschäftigt sich der Stadtrat in der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 14. November, mit dem Thema. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus an der Windallee.

Wie der Vorsitzende Karl-Heinz Funke mitteilte, könne „auf gar keinen Fall am 18. Dezember im Kreistag eine Entscheidung über das Auslaufen der Oberschule Obenstrohe getroffen werden“. Denn der Informationsabend in der Oberschule Obenstrohe habe gezeigt, dass Eltern, Lehrer, Schüler und Bevölkerung hinter ihrer Schule stehen und eindeutig den Erhalt des Schulstandortes Obenstrohe als Oberschule fordern. Zudem wies Funke darauf hin, „dass die von der Kreisverwaltung vorgelegten Zahlen über die Schüler-Entwicklung an der Oberschule Obenstrohe zumindest teilweise widerlegt werden können, teilweise strittig sind und somit keine solide Grundlage darstellen, um ein Auslaufen zu beschließen“.

Zukunft Varel fordert den Kreistag und die Kreisverwaltung deshalb auf, „in der Kreistagssitzung am 18. Dezember keinen Beschluss über das Auslaufen der Oberschule Obenstrohe zu fassen, damit ausreichend Zeit für eine umfassende Diskussion mit allen Betroffenen und Beteiligten gewonnen wird und alles zu tun und zu erwägen, was zur Sicherung des Schulstandortes Oberschule Obenstrohe führt.“