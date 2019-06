Oldenburg /Varel In Schlips und Anzug steht Nepals Delegierter vor den Vereinten Nationen. Authentisch übernimmt der 15-jährige Anish Thapa seine Rolle beim Planspiel Olmun in Oldenburg. Für ihn war früh klar, dass er in diesem Jahr das Land Nepal vertreten will. Anish lebt seit sieben Jahren in Deutschland – sein Herkunftsland ist Nepal. Daher bringt er für seine viertägige Position bei der Olmun, die von Dienstag bis Freitag stattfand, die richtige Erfahrung mit.

„Ich komme von dort, also weiß ich, wie die Menschen da leben und kenne sie“, sagt der junge Mann, der das Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel besucht: „Für die Vorbereitung habe ich mich außerdem mit meinen Eltern unterhalten und mit meinem Cousin in Nepal telefoniert. Er erzählte mir viel über die aktuellen Zustände in Nepal.“

Und bei diesen sieht er starken Handlungsbedarf. Am Donnerstag nahm Anish an einer Sitzung der „First Committee of the General Assembly“, der Generalversammlung, teil. Ein Diskussionspunkt: der illegale Waffenhandel, der auch in Nepal eine zentrale spielt, wie Anish erklärt.

„Es gibt dort ein großes Problem mit kriminellen Gangs. Daher ist es wichtig, dass der Waffenhandel unterbunden wird.“ Anishs Ziel ist es, seine „Resolution“, also seine Forderungen vor anderen Ländern überzeugend darzustellen, um Stimmen bei der Endabstimmung zu gewinnen.

Bei den Diskussionen hilft ihm besonders seine Erfahrung mit den Verhältnissen in Nepal. Im vergangenen Sommer hatte er zuletzt seine Verwandten und Freunde in dem asiatischen Staat besucht. „Ich liebe Nepal, aber ich lebe lieber in Deutschland“, betont der 15-Jährige. Das sagt er mit einem Lächeln. „Die Regierung hier ist eindeutig besser, als die in meinem Heimatland. Man hat hier vielmehr Möglichkeiten für die Zukunft.“ Dennoch vertritt er mit Zuversicht und dem richtigen Hintergrundwissen Nepal.

Bereits das zweite Mal vertritt der Elftklässler ein Land bei der Olmun. Beim ersten Mal war es noch Zypern. Nach seinem Abitur will er „Business Administrations“ in Groningen studieren. Er würde gerne etwas eigenes aufbauen und selbstständig werden. „Das ist mir wichtig, dass ich mein eigener Chef sein kann.“ Dass der Gymnasiast ein ganzes Land vertreten kann, hat er bei der Olmun zur Genüge bewiesen.