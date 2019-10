Ministerin zeichnet Schulen aus

Osnabrück /Jeverland Die Tetta von Oldersum-Grundschule in Tettens, die Grundschule Heidmühle und die IGS Friesland Nord sind jetzt erneut als „Umweltschulen in Europa“ ausgezeichnet worden: Seit vielen Jahren wird an allen drei Schulen im Jeverland der Umweltgedanke groß geschrieben und in den Unterricht eingebaut.

Sie gehören zu 90 Schulen in Niedersachsen, die jetzt in Osnabrück von Kultus-Staatssekretärin Gaby Willamowius als Umweltschulen ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“ wird jedes Jahr von der Landesschulbehörde an Schulen verliehen. Ob nachhaltige Schulgärten, Nutzung von Sonnenenergie auf dem Schuldach oder Upcycling – in den ausgezeichneten Schulen sind Umwelt- und Klimaschutz zentrale Themen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler tagtäglich beschäftigen.