Rahrdum Rätselraten in Rahrdum und Cleverns: An der Ecke Schulweg/Eichenallee hat jemand direkt an der Straße ein Beet angelegt mit verschiedenen Blumen. Das Beet wird offensichtlich regelmäßig gejätet und gepflegt – doch wer ist der Gärtner? Das fragen sich viele, die am Beet vorbeikommen und sich über die Blumen freuen.

Dass Bienen und andere Insekten fürs Ökosystem von großer Bedeutung sind und deshalb gehegt werden müssen, ist mittlerweile fast jedem Hobbygärtner präsent. Das hat auch Hobbygärtner Johann Friedrichs aus Rahrdum überzeugt, auf seinen Acker insektenfreundliche Blühpflanzen einzusäen. Den 15 mal vier Quadratmeter großen Acker wollte er nicht mehr bestellen – zunächst hatte er geplant, einfach Grassaat auszubringen.

Doch die Berichterstattung über den Schutz von Bienen, Hummeln und Co. hat ihn so beeindruckt, dass er bienenfreundliche Pflanzen bevorzugte. Das passende Saatgut wollte er bei der Stadt Jever abholen – er erhielt eine Samentüte des Saatguts, das der Landkreis im Frühjahr aufgelegt hatte.

Johann Friedrichs reagierte mit einem Schmunzeln gegenüber der Mitarbeiterin der Stadtverwaltung: „Ich habe 60 Quadratmeter und bräuchte dann 60 Tüten, um den Acker einzusäen“, sagte er. So beschaffte er sich das Saatgut im Handel.

Diese Saat hat sich wunderbar entwickelt – zu einer Insektenwiese aus heimischen Blühpflanzen, freut sich Johann Friedrichs. Leider blüht sie versteckt hinter seinem Einfamilienhaus und ist von der Straße aus nicht einsehbar – dass aber die Insekten sie gefunden haben, sieht und hört man.

