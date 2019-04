Roffhausen Die Zeit der Zwischenlösung und kommissarischen Schulleitung an der Grundschule Roffhausen ist vorbei: Seit dem 1. Februar und somit seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres leitet Damir Nußbaum die Grundschule Roffhausen. Der 35-jährige hat sich jetzt im städtischen Schulausschuss den Ratsmitgliedern, Elternvertretern und Gästen vorgestellt.

Damir Nußbaum war zuletzt tätig an der Grundschule Mühlenweg in Wilhelmshaven, davor arbeitete der Pädagoge an einer Schule in Hannover. Für Roffhausen habe er sich ganz bewusst entschieden. So habe er Ende vergangenen Jahres die Ausschusssitzung besucht, als über den Schimmelpilzbefall des Schulgebäudes, um die Ursachen und das weitere Vorgehen für die Sanierung diskutiert wurde. „Da gibt es viel Arbeit“, so der neue Schulleiter. Aber die Stadt unternehme viel, um das Problem zu lösen.

Tatsächlich ist von einem „modrigen Geruch“ nichts mehr zu spüren. Inzwischen wurden erste bauliche Maßnahmen umgesetzt, die Erfolge zeigen. Neues Schulmobiliar wurde angeschafft, Raumluftfilter wurden eingesetzt und Gebäudeteile genau untersucht, so Bauamtsleiter Theodor Kramer.

Weiter saniert wird auch in den Osterferien, aber die große Sanierung des Schulgebäudes soll in den Sommerferien erfolgen. Dass die sechs Wochen Ferien dafür ausreichen werden, bezweifelt Kramer: „Vermutlich müssen wir hier Containermodule aufstellen.“