Roffhausen Der Landkreis Friesland hat keine Ambitionen, die seit 2015 wegen erhöhter Schimmelpilz-Werte geschlossene Heinz-Neukäter-Schule in Roffhausen zu sanieren und als Schulgebäude weiterzubetreiben. Das erklärte Landkreis-Sprecherin Nicola Karmires der NWZ auf Nachfrage. Der Kreis plane nun vielmehr, das Gebäude zu verkaufen oder aber zu vermieten. Es gebe bereits Gespräche mit potenziellen Interessenten. Genauere Angaben zu einer möglichen Nachfolgenutzung des Gebäudes machte der Landkreis noch nicht.

Die Förderschule ist seit Herbst 2015 geschlossen, das Gelände mit einem Bauzaun vor unbefugtem Zutritt gesichert. Wegen erhöhter Schimmelpilz-Werte in der Raumluft hatte der Landkreis Friesland als Schulträger die Klassenräume der Heinz-Neukäter-Schule vorsorglich dichtgemacht. Laut damaligem Gutachten sind die Räume allerdings weiter nutzbar. Aber sie wurden nicht mehr genutzt: Die damals 82 Schülerinnen und Schüler wurden noch kurz in den nicht betroffenen Teilen der Schule betreut und sind bald darauf in die Pestalozzi-Schule Varel umgezogen – bis heute.

Das Schulgebäude in Roffhausen ist Vergangenheit, wird aber vom Gebäudemanagement des Landkreises regelmäßig kontrolliert. Und die Grünanlagen werden gepflegt. Auch die Raumluft wurde vor einiger Zeit nochmals gemessen. „Die Messwerte hatten sich geringfügig verbessert“, sagt Nicola Karmires.

Dass die Neukäter-Schule keine Schule mehr sein wird, steht auch im Schulentwicklungsplan Friesland, der zurzeit aktualisiert wird. Unter Beteiligung von Schülervertretern, Kreisschüler- und Kreiselternrat, Transferagentur Niedersachsen, Bildungsregion und Landkreis werden darin Szenarien zur Schulentwicklung durchgespielt. Diese fließen in die Schulentwicklungsplanung ein und dienen dann wiederum der Politik als Entscheidungsgrundlage.

Erste Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen. Aus den gesammelten Zahlen und Fakten werden Schlussfolgerungen für die weitere Planung der Schullandschaft im Landkreis gezogen – zum Beispiel, dass die Förderschule Roffhausen nicht mehr benötigt wird.

Frühere Schulentwicklungsplanungen des Landkreises – zuletzt 2013 – waren auch stets Grundlage für die weiteren Entscheidungen zu Schulformen und Standorten. Diese Entscheidungen haben sich im Nachhinein als richtig bestätigt, glaubt der Landkreis.

Die Heinz-Neukäter-Schule hat inzwischen den neuen Standort in Varel, 96 Schülerinnen und Schüler werden dort unterrichtet.

