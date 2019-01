Sande Wer sich die Welt erschließen will, kommt ohne Sprache nicht aus. Das beginnt schon bei den Jüngsten: „Kindergartenkinder, die sich gut verständigen können, tun sich wesentlich leichter beim Übergang zur Grundschule“, weiß Angela Andersen. Die Leiterin des ev. Kindergartens Heidmühle hat sich daher um die Teilnahme am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, beworben. Mit Erfolg – ein Emblem am Eingang weist jetzt darauf hin.

„Sprachkompetenzen eröffnen Kindern Bildungschancen“, so Andersen. Im Kindergarten haben die Mitarbeiterinnen seit Jahren Erfahrung mit Kindern, die aus den verschiedensten Gründen sprachliche Defizite haben, Migrationshintergrund ist nur ein Grund. Das dreijährige Programm „Sprach-Kita“ beinhaltet eine zusätzliche halbe Erzieher-Stelle. Angela Andersen ist froh, in Stefanie Becker eine Fachkraft zu haben, die dafür qualifiziert ist. „Von den 40 Kindertagesstätten im Landkreis gibt es nur drei Einrichtungen, die solche Fachkräfte haben“, sagt sie.

Stefanie Becker soll die Erzieherinnen beraten und unterstützen. Es gehe darum, möglichst jeden Anlass zu nutzen, mit den Kinder zu sprechen – sei es beim Anziehen, beim Malen oder Basteln. „Wenn Erzieher jede Situation für ein Gespräch nutzen und bewusst zum Sprechen anregen, ist das die beste Förderung“, sagt Becker. So könne man Kindern helfen, einen großen Wortschatz zu entwickeln.

Bei Schwierigkeiten – wenn Kinder zum Beispiel stottern oder ähnlich klingende Laute nicht auseinander halten können – gibt sie dann weitere Hilfe, erklärt sie.

Doch das Programm geht noch darüber hinaus, denn ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der inklusiven Pädagogik und Zusammenarbeit mit den Eltern. Auch dabei geht es darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn das Programm will auch erreichen, dass Eltern ihren Kindern Sprache gut vermitteln.

Darüber hinaus gibt das Projekt Instrumente an die Hand, um die Sprachentwicklung der Kinder beurteilen zu können, sagt Angela Andersen. Eine Fachberatung begleite den gesamten Prozess und sorge somit für Qualitätsentwicklung in der Kita an der Weichselstraße.