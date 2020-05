Evangelische Kita Sande: Abschied ganz ohne die Kinder

Sande Arbeitstage voller Kinderlachen und -weinen, Spielen, Singen, Trösten – nun der Abschied vom Berufsleben im Kindergarten. Die Abschiedsfeier für Heike Templin und Almuth Lübben, beide seit Jahren Erzieherinnen in der evangelischen Kindertagesstätte Sande, verlangte angesichts der Corona-Beschränkungen viel Kreativität.

Ihre Kolleginnen hatten deshalb einen bunten Reigen quer durch den Kindergarten organisiert. Für Almuth Lübben, die nach fast 45 Jahren als Erzieherin in den Ruhestand geht, und für Heike Templin, seit zwölf Jahren in Sande, eine ganz neue Erfahrung. Zurzeit sind nur wenige Kinder in Notbetreuung, auch die meisten Erzieherinnen bleiben zu Hause.

Für die Verabschiedung aber waren alle gekommen, verteilt auf die verschiedenen Räumen – denn es galt, Abstand zu halten. Jede Gruppe hatte etwas Besonderes vorbereitet. Eine Abordnung der Elternvertreter stand an der Eingangstür vertreten, die Kinder aber konnten nicht dabei sein.

„Schon etwas merkwürdig, dieser Abschied“, sagte Heike Templin. Dennoch sei das für sie ganz in Ordnung, „ich würde sonst doch sehr emotional reagieren“. Sie empfindet als wohltuend, den Ruhestand gerade jetzt zu beginnen. „Alles was ich gelernt habe, die Arbeit mit ganz viel Nähe zum Kind, das gilt jetzt plötzlich nicht mehr. Und die Kinder verstehen gar nicht, warum das so sein muss. Das ist mir sehr schwer gefallen“, berichtete die 65-Jährige.

Templin, die mit 18. als Erzieherin gestartet war, hatte vor zwölf Jahren in der Kita den Hort mit aufgebaut und war 2013 zur Krippe gewechselt. Künftig wird sie sich mehr auf ihre Familie und zwei Enkel konzentrieren und freut sich schon aufs Verreisen.

Almuth Lübben war 44 Jahre in der Kita, besonders lag der Erzieherin mit Zusatzqualifikation heilpädagogische Fachkraft die Förderung von Kindern am Herzen. Sie will im Ruhestand deutlich mehr für sich tun, will mehr walken und radfahren und sich einem Verein anschließen. Zudem wird sie sich ausgiebiger den Enkeln, die ebenfalls in Sande zu Hause sind, widmen.

Beide wurden vom Kindergartenleiter Detlev Uwe Fleischer und von Pastor Jörg Zimmermann für die evangelische Kirche als Träger für ihr Engagement gelobt.