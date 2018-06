Sande Als der evangelische Kindergarten in Sande vor 65 Jahren eingeweiht wurde, musste noch für diese Form der Betreuung geworben werden. Heute sind meist alle Plätze belegt, oft gibt es sogar eine Warteliste. Die Kindertagesstätten hätten sich von einem skeptisch beobachteten Angebot zu einer „selbstbewussten ersten Bildungseinrichtung“ mit festgelegten Aufgaben etabliert, sagte ihr Leiter Detlev Uwe Fleischer anlässlich der Feier zum Jubiläum am Samstagnachmittag.

Der 65. Geburtstag war Grund für ein Sommerfest mit vielen Spielständen im und um die Kita. Und es gab einen kleinen offiziellen Teil. In dem würdigte Bürgermeister Stephan Eiklenborg die nicht immer einfache Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher. Pastor Jörg Zimmermann als Vertreter des Kita-Trägers sprach von der Bedeutung der Einrichtung als Ort zum „Lernen fürs Leben“.

In der evangelischen Kita werden 105 Kinder zwischen einem und sechs Jahren betreut, 25 Prozent davon haben einen Migrationshintergrund. Rund 30 Mitarbeiter von Erziehern bis zum Reinigungspersonal sind hier tätig. In den vergangenen Jahren hatte eine schrittweise Sanierung und Renovierung der Einrichtung begonnen, die gute Fortschritte mache, so Fleischer. Derzeit werde zudem an der Qualitätssicherung gearbeitet. Zimmermann lobte die gute Zusammenarbeit mit der Kommune, die jetzt Verbesserungen bei den Dienstvereinbarungen für die Zeitkräfte in den Gruppen in der gesamten Landeskirche ins Rollen gebracht habe.