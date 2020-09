Kindergarten-Neubau Der Wiki Startet In Sande Mit Verzögerung: Altes Pfarrhaus macht Platz für 30 neue Kita-Plätze

Sande Die Pläne für den Neubau einer Kindertagesstätte liegen schon seit fast zwei Jahren fertig in der Schublade, doch getan hat sich bisher nichts. Nun aber geht es los, in Sande-Neufeld sind in der vergangenen Woche die Bagger angerollt.

Entstehen soll ein Neubau für zwei Krippengruppen, in denen insgesamt bis zu 30 Kinder bis zu drei Jahren aufgenommen werden können. Die Wilhelmshavener Kinderhilfe gGmbH (WiKi) und die Gemeinde Sande arbeiten hier eng zusammen. Nachdem die Pläne klar waren, wurden im Januar 2019 die Verträge unterschrieben, Anfang dieses Jahres sollten die ersten Kinder aufgenommen werden. Doch das Projekt verzögert sich um gut eineinhalb Jahre.

Gebaut wird auf dem Gelände der katholischen Kirche. Dort stand ein Pfarrhaus, das nicht mehr benötigt wurde. Die Wiki hat das Grundstück erworben, in der vergangenen Woche wurde das alte Pfarrhaus abgerissen. Warum sich so lange nichts tat? „Organisatorische Schwierigkeiten“, sagte Petra Schrecker-Steinborn, Bereichsleiterin bei der Wiki. Details wollte sie nicht nennen. Nun aber soll es zügig voran gehen, die Baugenehmigung liege vor und es sollen in Kürze schon die ersten Mauern der neuen Kindertagesstätte zu sehen sein, sagt Schrecker-Steinborn. Sie rechnet damit, dass zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/ 2022 die ersten Kinder aufgenommen werden.

Geplant sind zunächst zwei Krippengruppen für Kinder bis zu drei Jahren. Dabei soll möglichst eine Gruppe auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufnehmen (Integrationsgruppe), so dass dort mit verringerter Gruppengröße mit zwölf Kindern gearbeitet wird, wovon dann zwei Kinder einen erhöhten Förderbedarf haben könnten. „Gerade in diesem Bereich wächst der Bedarf. Früher war es üblich, dass Eltern ihre Kinder mit einer Behinderung lange zu Hause behielten. Heute sieht man, dass Kinder und Eltern davon profitieren, wenn das Kind schon frühzeitig auch mit anderen Kindern zusammen ist“, sagte Schrecker-Steinborn. Die Gruppenkonzeption könnte sich aber später noch je nach Bedarf verändern.

Hans-Hermann Tramann, Fachbereichsleiter bei der Gemeinde Sande, ist froh, dass das Vorhaben nun endlich in die Gänge kommt. „Wir haben einen erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen ab Sommer 2021“, weiß er schon jetzt.