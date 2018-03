Sande „Krass“ finden Vayda, Justin und Pascal, was ihnen Peter Gabriels gerade erzählt hat. Spielsüchtig war Gabriels viele Jahre lang und man darf die Summe, die er in Glücksspielautomaten verballert hat, besser gar nicht nennen, ohne dass einem schlecht wird. Andere bauen sich dafür ein großes schönes Haus. Der Jeveraner Gabriels, heute 45 Jahre alt, hat in den 16 Jahren seiner Spielsucht fast alles verloren, hat einen großen Schuldenberg aufgetürmt und verspielte beinahe sogar das, was das Wichtigste ist im Leben: Freunde und Familie.

Problem lange verdrängt

Viel zu lange hätten die ihm die Hand hinten vorgehalten und selbst lange verdrängt, was nicht sein durfte: Ihr Sohn, ihr Bruder ihr Freund hat ein schweres Suchtproblem. Gabriels pumpte jeden an. Er rutschte in die Beschaffungskriminalität. Die Spielsucht hat beinahe sein Leben ruiniert – bis Gabriels erkannt hat, was alles schief lief. 2003, da war er gerade 30, kam das heilsame Schockerlebnis. Mit einer langen Therapie hat er sich befreien können. Heute berichtet er an Schulen jungen Leuten von seiner Suchterfahrung. „Die Automaten von damals sind die Computer von heute“, mahnt der Jeveraner

Peter Gabriels ist einer von einem guten Dutzend Referenten, die in dieser Woche zu Gast sind an der Oberschule in Sande. Er doziert und belehrt nicht, sondern rüttelt wach mit seiner Authentizität und seiner Beichte von seinen verkorksten Jahren, die mit 14 begannen. Er erzählt von Alkoholproblemen im Elternhaus, von mangelnder Zuwendung und seinem Weg in die Spielsucht „Krasser Scheiß“, finden die Schüler.

Unter dem Titel „Planlos – Siehe was, was Du noch nicht siehst“ dreht es sich an der Schule eine Woche lang um Sucht und Suchtgefahren. Es gibt Workshops, die aufklären und wachrütteln, es geht um Selbstwahrnehmung, um Coolness- und Antiaggressionstraining, um Verlockungen und Gefahren im Umgang mit Drogen und Alkohol, die Abhängigkeit von Computer, Smartphone und sozialen Medien und dem gerade auch unter Schülern verbreiteten Zwang, stets alles posten, teilen und liken zu müssen.

„Ja, das stimmt schon, ich beschäftige mich eigentlich zu viel mit dem Handy“, räumt Zehntklässler Pascal ein. Und auch Klassenkamerad Justin haben die bisherigen Workshops nachdenklich gemacht.

Zu den Referenten gehört auch Wiard Wümkes von der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Sein Thema in der Präventionswoche ist das Smartphone im Straßenverkehr. Viele junge Leute starrten auch als Fußgänger zu lange auf ihr Handydisplay und registrieren nicht den herannahenden Zug, den Bus, den Radfahrer. Die Zahl der Verkehrstoten, die sich auf Fuß- und Radwegen vom Handy ablenken ließen, habe deutlich zugenommen.

Handysucht, Spielsucht, Drogen, Alkohol, Tabletten – es gibt vieles, was ins Unglück führt. Rainer Biesinger, der so genannte Heavy Metal Coach, hat ebenfalls eine Drogengeschichte hinter sich. Auch er berichtet in seinem Workshop – ähnlich wie Peter Gabriels – von seinen Erfahrungen.

An den Workshops nehmen noch bis Freitag alle 310 Schüler mit ihren Lehrern teil. Eigens für die Projektwoche hat die Oberschule ein eigenes Presse-Team zusammengestellt: Sophia, Tim und Jerom begleiten die Workshops mit Kamera und Mikrofon, interviewen Schüler, Lehrer und Referenten. Aus dem Material produzieren sie eine Videodokumentation.

Jesus erscheint

In Raum 116 erscheint plötzlich Jesus Christus. Die Zehnklässler haben weder etwas geraucht, noch etwas getrunken. Dirk Scheerle vom Landeskriminalamt macht in seinem Workshop zum Thema Selbstwahrnehmung ein Experiment. Bei einem wirren schwarz-weißen Muster, dass er an die Wand projiziert, soll man sich lediglich auf vier schwarze Punkte konzentrieren und nach einer halben Minute auf die weiße Wand blicken. Das Auge ist planlos und nimmt für Augenblicke tatsächlich die Silhouette eines Bärtigen wahr, den man für den Erlöser halten könnte. Was wieder zum Ausgangspunkt der Präventionswoche führt: „Siehe was, was Du noch nicht siehst.“