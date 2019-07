Sande Es sieht von außen vielleicht gar nicht so schwer aus – aber eine Neigung von 18 Grad muss man auch erst mal überwinden können. Wie sehr diese Neigung des Sander Bunkers, der seit einer Fehlsprengung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Gleichgewicht geraten ist, den Gleichgewichtssinn der auf und in ihm kletternden Besucher herausfordert, das haben nun wieder einige Jugendliche erfahren.

Im Rahmen des Sander Freizeitpasses und des Vareler Ferienpasses hatte die Sektion Wilhelmshaven im Deutschen Alpenverein (DAV) unter dem Motto „Klink’ Dich ein“ Kinder und Jugendliche zum Bunkerklettern in Sande eingeladen. Mit viel Elan, Geschicklichkeit und Schwindelfreiheit wurde selbst von den Jüngsten angegurtet und behelmt der Gipfel erklommen.

Bei wechselhaftem Wetter konnte zunächst draußen, dann aber bei Regen im Innenraum geklettert werden, berichtet Waltraud Freydank vom DAV. Die Teilnehmer seien mit der extremen Schieflage gut zurechtgekommen.

Viel Schminke im Einsatz

Spannend und lehrreich war auch eine neue Ferienpassaktion, zu der der Bürgerverein Sande eingeladen hatte. Bei der DRK-Bereitschaft in Sande ging es um die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Erste Hilfe. Dazu erhielten die Teilnehmer Einblick in die Rettungsfahrzeuge und in die Abläufe bei einem Rettungseinsatz.

Anschließend gab es Brand- und Schürfwunden zum Mitnehmen: Mitglieder des Jugendrotkreuz Jeverland eine griffen in ihre Trickkisten und Schminkkoffer und stellten die Ferienpass-Teilnehmern realistische Notfallsituation vor, die mit großen Augen begutachtet wurde. Die Jugendlichen der DRK-Bereitschaft Sande zeigten und erläuterten dann die Behandlung der „Verletzten“. Jeder, der wollte, konnte sich dann eine Verletzung schminken lassen. Man musste schon sehr genau hinsehen, um zu erkennen, das Brandblasen oder Schnittwunden nur aus Schminke, Theaterfarben und anderen Hilfsmitteln bestand.

Diese neue Freizeitpassaktion lockte viele interessierte Kinder an, so Sylke Lübben vom Bürgerverein Sande.

28 Vereins-Aktionen

Nicht alle angemeldeten Kinder konnten teilnehmen, dafür war das Interesse zu groß. Es musste ausgelost werden. sehr wahrscheinlich, dass es daher bei nächster Gelegenheit eine Neuauflage geben wird.

Die Sander Ferienpassaktionen werden gut nachgefragt. Noch weit über die Sommerferien hinaus stehen fast 70 Veranstaltungen auf dem Programm, 28 Veranstaltungen werden von engagierten Vereinen organisiert.