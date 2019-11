Sande Bunte Bonbontüten, alte Fahrradschläuche mit Flicken, Stoffreste, Konservendosen oder leere Flaschen: Es ist ein buntes Sammelsurium aus Abfallprodukten, die die Klasse 7.1 der Oberschule Sande zusammengesucht und verwandelt hat. Nach einer gründlichen Reinigung und mit viel Kreativität und Kunstgriffen ist aus dem Müll etwas Neues entstanden. Die Rohstoffe wurden nicht einfach recycelt, also dem Wertstoffkreislauf wiederzugeführt, sondern – Achtung, neuer Begriff – ge-„upcycelt“. Also wiederverwertet und gleichzeitig aufgewertet. Aus alt mach neu – und schicker.

Das „Upcycling“-Projekt unter der Leitung der Klassenlehrerinnen Birgitt Stölting und Frauke Waterstrat ist Resultat der Beschäftigung im Unterricht mit der Vermüllung der Meere, mit der Plastikflut und dem Verpackungsirrsinn und letztlich auch mit dem Klimawandel.

So entstanden auch mit Hilfe einiger Eltern in einem Gemeinschaftsprojekt Dinge, die nicht nur veranschaulichen, dass Weggeworfenes noch zu allerlei zu gebrauchen ist, wenn man seinen Kopf einschaltet. Aus alten Fahrradschläuchen etwa mit neuen Koppelschlössern stylische Gürtel, die auch manch trendiger Onlineshop im Programm hat. Bunte Getränkeverpackungen und Bonbontüten oder alte Landkarten haben Schüler und Eltern in (Kühl-)Taschen umgearbeitet, alte Flaschen wurden zu Leuchten. Stoffreste zu Schlafmasken. All das soll nun nicht in einem Raum in der Schule Staub ansetzen, sondern unter die Leute gebracht werden: Die Klasse 7.1 der Oberschule hat einen Stand bei „Weihnachtliches Altmarienhausen“ am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, und bietet seine Upcyling-Dinge neben allerhand Kunstgewerbe an. „Was mit dem Erlös geschieht, das wissen wir noch nicht genau“, sagt Siebtklässlerin Leni. „Vermutlich unterstützen wir damit ein Umweltprojekt.“