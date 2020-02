Sande Die Gemeinde Sande bietet berufstätigen Eltern von Grundschulkindern auch in diesem Jahr in den Oster- Sommer- und Herbstferien wieder Zeiten für Ferienbetreuung ihrer Kinder an.

Wie in den vergangenen Jahren allerdings nicht für die Dauer der gesamten Ferien, sondern jeweils nur für eine Woche und unter der Voraussetzung, dass es pro Betreuungsangebot mindestens sechs Anmeldungen gibt.

Das Konzept der Ferienbetreuung im vergangenen Jahr sei von den Eltern und den Kindern gut bewertet und angenommen worden, sagte Hans-Hermann Tramann von der Gemeinde Sande. Die Betreuungskräfte aus dem vergangenen Jahr stünden auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung und die Betreuung könne wieder im evangelischen Gemeindehaus in Sande erfolgen. Inzwischen gibt es für die Osterferien auch die ersten Anmeldungen.

Personell, zeitlich und räumlich sei für die Ferienbetreuung der Grundschüler alles geklärt, so Tramann. Das Inhaltliche werde in Kürze erarbeitet. Die Eltern könnten anhand der festgelegten Termine nun frühzeitig planen.