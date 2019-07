Sande Endlich Ferien. Sechs Wochen keine Schule. Abends lange aufbleiben, morgens lange ausschlafen. Freunde treffen, ins Freibad gehen, die Oma besuchen, mit den Eltern mal in den Freizeitpark fahren oder in den Urlaub in den Süden, in den Norden, in die Berge oder an die See. In Niedersachsen war am Mittwoch letzter Schultag, Tag der Abrechnung, Zeugnisausgabe. Und an der Oberschule Sande – wie an allen anderen Schulen im Land – stürmten die Kinder nach der dritten Stunde fröhlich in die Ferien. Mit Zeugnissen, die sie guten Gewissens den Eltern vorlegen können.

• Im Sommercamp

Doch was machen sie eigentlich sechs lange Wochen? Nico aus Middelsfähr, der nach den Ferien die 7. Klasse an der Oberschule Sande besucht, freut sich riesig auf ein Sommercamp seines Sportvereins am Ottermeer in Wiesmoor. „Eine Woche bin ich dort, das wird ein großer Spaß.“ Mit seinen Eltern ist unter anderem noch ein Ausflug in den Freizeitpark Slagharen in Holland geplant. Nico ist außerdem Computerfreak. In den Ferien will er an seinem Rechner basteln und ein paar coole Videos für Youtube produzieren.

• Im Bayrischen Wald

Klassenkameradin Mayra macht mit den Eltern Urlaub im Bayrischen Wald. „Aber auf Wandern habe ich eigentlich gar nicht so viel Lust“, sagt die Sechstklässlerin. Der Wandertag mit der Schule aber hat Spaß gemacht. Ihre Klasse hat sich Esens angesehen. Vorgenommen hat sich Mayra einen Besuch im Zoo Jaderberg und natürlich viel Zeit im Schwimmbad – „wenn das Wetter schön ist“.

• Im Im DLRG -Zeltlager

Auch Leni macht Zeltlager-Ferien. Mit der DLRG. Außerdem verbringt sie eine Ferienwoche mit ihrer Großmutter und ihre Eltern wollen mit ihr ein paar Freizeitparks im Norden besuchen.

• Fußballcamp

Nikolas freut sich auf sein Fußballcamp. Eine Woche lang Fußball spielen und trainieren, neue Leute kennenlernen und abends Beachparty.



• Besuch bei Wölfen

Kira aus der fünften Klasse ist gespannt auf die Begegnung mit den Wölfen: Ihre Eltern haben mit ihr einen Besuch im Wolfscenter Dörverden geplant.

Und sonst so? Freibad, Fußballplatz, Klimahaus Bremerhaven. Langweilig wird’s den Kindern nicht werden, dafür gibt’s in der näheren und weiteren Umgebung genug Abwechselung. Einige haben sich auch für Aktionen des Sander Freizeitpasses angemeldet.

• Und die Lehrer?

Auch die Lehrer sind natürlich unterwegs. Zum Segeln auf dem Ijsselmeer, im Ferienhaus in Dänemark oder je nach Wetter zu Tagesausflügen nach Hamburg, berichten die Klassenlehrer der 5. und 6. Jahrgänge Mereke Klesse, Birgitt Stölting und Frauke Waterstrat.

Am Donnerstag, 15. August sehen sich alle wieder. Dann beginnt das neue Schuljahr. An der Oberschule Sande werden dann zwei neue fünfte Klassen eingeschult. Die Lehrer sind übrigens schon in vier Wochen am 1. August wieder in der Schule. Dann geht es wieder los mit der Organisation des neuen Schuljahrs und der Stundenplanung.