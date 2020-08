Schlüsselübergabe und Apfelbäumchen für neue Kindertagesstätte

Am Dienstag konnten Kindergarten-Leiterin Sarah Lantzos (3. von links) und ihre Stellvertreterin Melanie Gerullis (links) den symbolischen Schlüssel für die neue Kindertagesstätte am Schurfenser Weg in Jever in Empfang nehmen. Vom Architekturbüro Kieselhorst und Piltz gab es zudem ein weiteres Geschenk – statt eines Grundsteins einen „Grund-Baum“: ein Apfelbäumchen, das perfekt in die geplante Streuobstwiese für die Kinder und rund 21 Mitarbeiterinnen des Kindergartens passen wird. Das Gebäude befindet sich direkt neben dem MTV-Fitnesspark und bietet Platz für zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen, einen Multifunktionsraum sowie eine Küche. Lantzos bedankte sich noch einmal, dass sie von Anfang an mit in die Planung einbezogen wurde. Für das kommende Jahr ist eine große Einweihungsfeier geplant.BILD: