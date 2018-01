Schortens Ab Mitte Februar findet die Platzvergabe der städtischen und der kirchlichen Kindertagesstätten in Schortens statt. Aus diesem Grund endet die Anmeldefrist für die Kindergärten am 5. Februar. Darauf weist die Stadtverwaltung Schortens hin.

Die Stadt bittet alle Eltern, deren Kinder einen Betreuungsplatz erhalten sollen, noch ausstehende Anmeldungen in den nächsten Wochen schriftlich in der Kindertagesstätte ihrer Wahl einzureichen. Formulare zur Anmeldung liegen in den Kindergärten vor. Dabei werden die Eltern gebeten, Mehrfachanmeldungen zu vermeiden bzw. die jeweiligen Kindergärten davon in Kenntnis zu setzen, dass das Kind auch noch anderswo angemeldet wurde.

Die Schortenser Kindergärten Einzelheiten zur Anmeldung erfahren Eltern direkt in den Kindergärten: • Kindergarten Glarum, Accumer Straße 20, Tel. 04423/6896 • Kindergarten Oestringfelde, Klosterweg 177a, Tel. 04461/8548 • Kindergarten Schortens, Plaggestraße 68, Tel. 04461/89 14 19 • Kindergarten Sillenstede, Deepsdammer Weg 13a, Tel. 04423/7254 • Waldkindergarten, Tel. 0151/17 42 07 78 • Kinderkrippe Roffhausen, Tilsiter Straße 13, Tel. 04421/77 80 309 • Ev. Kindergarten Heidmühle, Weichselstraße 2, Tel. 04461/80 044 • Ev. Kindergarten Roffhausen, Neißer Straße 2, Tel: 04421/70 470 • Kath. Kindergarten Roffhausen, Tilsiter Straße 10, Tel. 04421/70 465

Anmeldungen, die in den Einrichtungen bereits eingegangen sind, werden im Rahmen der Platzvergabe berücksichtigt. Die Plätze in den städtischen Kindertagesstätten werden nach den Richtlinien und der aktuell gültigen Benutzungsordnung der Stadt Schortens vergeben.

Nach Ende der Anmeldefrist werden die Erziehungsberechtigten schnellstmöglich von der Leitung des Kindergartens über das Ergebnis der Platzvergabe informiert.