Ferien: Schnitzeljagd mit Fabelwesen

Schortens Herbstferien – normalerweise die Zeit, in der viele Kinder mit ihren Eltern in den Urlaub fahren und die Daheimgebliebenen Ferienangebote nutzen oder viel Zeit mit ihren Freunden verbringen können. Normalerweise auch die Zeit, in der in den Städten und Gemeinden von Vereinen, Einrichtungen und Institutionen vielerlei Freizeitgestaltung für die Kinder angeboten wird.

Diesmal ist aber nicht nur das Wetter trübe, sondern auch die Angebote sind coronabedingt sehr überschaubar. Umso mehr haben sich die zehn Kinder zwischen acht und zehn Jahren gefreut, dass das Angebot der Stadtbücherei Schortens rund um die Gestaltung eines „Actionbounds Natur“ trotz Corona-Zeiten stattfinden kann.

Tüfteln an Schnitzeljagd

Zurzeit tüfteln die kreativen Köpfe im Regionalen Umweltzentrum (RUZ), das neben dem Bürgerhaus Schortens Kooperationspartner ist, an ihren Geschichten. Unterstützung bekommen sie dabei von Tuba Baser und Fatima Hammoud von der Bremer Firma Creaclic, Theaterpädagogin Annekatrin Stauß und den beiden Schülern Marvin und Emely, die ehrenamtlich mithelfen.

Ziel der Ferienaktion ist die Erstellung eines so genannten Actionbounds – im weitesten Sinne um eine digitale Schnitzeljagd, die per App im Klosterpark gespielt werden kann. Die Kinder werden in drei Gruppen eingeteilt und jede Gruppe erstellt einen Punkt. Dazu brauchen sie eine Hauptfigur, die dann an verschiedenen Knotenpunkten im Klosterpark ihre Geschichte erzählen kann. Die Spieler können der Figur auf ihrem Abenteuer folgen und müssen dabei verschiedene Aufgaben lösen. Die Kinder werden mit Fotos und Videos diese Stationen zum Leben erwecken. Dafür basteln sie Figuren oder Kulissen und setzen sich selbst in Szene.

Geschichten erfinden

Vielleicht werden die Spieler also künftig von Dolfina der Fee, die eine Ruine findet und später aus einem alten Buch erfährt, dass es sich dabei um die Klosterruine handelt, durch den Park geführt. Erfunden hat sie die neunjährige Jette, die nun mit den anderen aus ihrer Gruppe eine Geschichte entwickelt.

Vielleicht begegnen die Spieler aber auch Monster Luis, das sich laut Erfinder Tammo (8) vor Menschen fürchtet und sich auf Bäumen versteckt. Oder aber Julians Superheld Günter fliegt ihnen entgegen, scheppert dabei aber gegen die nächste Hauswand, da Fliegen zwar seine Superkraft ist, er das aber nicht besonders gut beherrscht.

Falls die Spieler ein Tier im Klosterpark grollen hören, das klingt wie ein Huhn und ein Drache gleichzeitig, dann ist das Ruths Drachenhühnchen, das mit seinem besten Freund der Ratte Ratzfratz Abenteuer erlebt. „Die Kinder sind wahnsinnig kreativ und motiviert“, schwärmt Annkatrin Stauß. „Es ist toll mit ihnen zu arbeiten“, sagt Tuba Baser. Gefördert wird das Projekt im Rahmen von „Total Digital“ vom Bibliotheksverband.