Schortens Zur Begrüßung gibt es erst mal einen Yogi-Tee. Etwas Heißes mit Zimt, Kardamom und Ingwer-Aroma. Das lockert und entspannt. Und um Entspannung geht es schließlich auch beim Yoga, dieser aus Indien stammenden, Jahrtausende alten Lehre von Einheit und Harmonie, von totaler Entspannung und Wahrnehmung des eigenen Körpers.

Yoga Kitchen Yoga ist ein uraltes bewährtes Übungssystem, das nicht nur auf den physischen Körper wirkt, sondern auch auf geistiger und energetischer Ebene. Die Kurse finden in der Alten Brauerei in Schortens montags, dienstags und mittwochs von 10.30 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr und dienstags von 17 bis 18.30 Uhr statt. Der Ernährungskursus findet mittwochs ab 19 Uhr statt. Infos unter Tel. 01525/ 18 09 604 oder E-Mail an info@my-happy-yoga-kitchen.de.

Yoga boomt. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, belegen entsprechende Kurse und wollen damit den Stress des hektischen Alltags abschütteln und sich für einen Weile auf das Wesentliche besinnen: auf sich selbst.

Yoga hat seine Wurzeln im Hinduismus und Buddhismus und ist für Menschen jeden Alters geeignet. Die Übungen lassen sich ganz wunderbar zu Hause, im Büro oder auch in der freien Natur machen.

Unerfahrene sollten allerdings zunächst einen professionellen Yoga-Kursus besuchen, um die Übungen richtig auszuführen und Verletzungen vorzubeugen. Solche Kurse bietet Ingrid Jahn jetzt in Schortens an. Die Yoga-Lehrerin hat einen Raum in der Alten Brauerei angemietet und Yoga-tauglich eingerichtet. Warme Töne, warmes Licht. Warme Küche.

„My happy Yoga Kitchen“ heißt ihre erst vor wenigen Tagen eröffnete Schule, in der es auch um gesunde Ernährung geht. „Beides passt ganz wunderbar zusammen“, sagt Ingrid Jahn. Sie ist gelernte Krankenschwester und hat eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht.

Lange hat sie ihr Wissen nur in der Theorie weitergegeben. „Ich wollte etwas machen, womit ich den Menschen gesunde Ernährung auch praktisch vermitteln kann.“ Eine Kochschule für Leute, die wenig Zeit zum Kochen haben, die aber dennoch großen Wert auch gesunde und ausgewogene Ernährung legen und Lebensmittel verwenden, die diese Bezeichnung auch verdienen. Warum macht Zucker krank, welche Fette sind gesund? Das alles und noch viel mehr will sie in „My happy Yoga kitchen“ vermitteln. Mit Humor, ohne Dogma und auch nicht mit erhobenem Zeigefinger.

Aktuell bietet Ingrid Jahn, die zudem ausgebildete und zertifizierte Yoga-Lehrerin ist, montags bis donnerstags, vormittags und abends bereits sechs Yoga-Kurse an. Im Sommer sind weitere Kurse für erfahrene Yogis geplant. Nach Ostern soll der erste Ernährungskursus starten. An drei Abenden wird dabei Grundlegendes vermittelt, am vierten Abend wird gemeinsam gekocht. Bevorzugt vegetarisch, gerne auch vegan. „Ich möchte den Teilnehmern Spaß am Kochen und gutem, gesunden Essen vermitteln.“

Vor mehr als zwei Jahren hat Ingrid Jahn ihre Yoga-Ausbildung gemacht. „Ich wollte Yoga und Ernährung miteinander verbinden, sehe beides als Bereicherung für das Leben.“ So entstand die Idee zu „My happy Yoga kitchen“. Fast ein Jahr lang hat sie nach geeigneten Räumen gesucht und wurde bei der Bürgerstiftung Schortens in der Alten Brauerei fündig.

Die Yoga-Kurse erstrecken sich über zehn Wochen und sind gut nachgefragt. Die Schortenser haben offensichtlich großes Interesse am Yoga.

Yoga ist nicht nur „Ommmmm“, wie viele Unwissende dieses uralte Übungssystem mitunter belächeln. „Yoga ist eine Lebenseinstellung“, sagt Ingrid Jahn. Es geht um Harmonie und Einheit mit sich selbst. Dabei helfen Atemübungen, progressive Muskelentspannung und Übungen – so genannte Asanas – wie der „Sonnengruß“, „Pflug“, „Skorpion“ und noch viele mehr. Wer sich darauf einlässt, tut sich viel Gutes, sagt Ingrid Jahn.