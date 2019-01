Schortens Wenn Anfang Februar das umgebaute Schortenser Hallenbad AquaFit in Betrieb geht, sollten verstärkt Schwimmkurse für die Schortenser Kinder angeboten werden: Darauf hat nun Sigesmund Hirsch von der Schwimmsparte des Heidmühler FC in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung und die Ratsfraktionen hingewiesen.

„Mit der Schließung des Hallenbads AquaToll entfiel für alle Grundschüler der Stadt die Schwimmausbildung. Bedingt durch eine längere Schließungsphase als geplant haben die letzten vier Grundschuljahrgänge in Schortens die im Lehrplan festgeschriebene Schwimmausbildung nicht oder unzureichend erhalten. Wenn für die Grundschüler nach der Wiedereröffnung nun wieder der regelmäßige Unterricht in den Schulen beginnt, bleibt ein Defizit aus den zurückliegenden Jahren weiter bestehen“, schreibt Hirsch.

Er appelliert an Rat und Verwaltung, sich Gedanken über über Fördermöglichkeiten für diese Kinder- und Jugendlichen zu machen, damit sie möglichst alle und schnell schwimmen lernen. Hirsch schlägt vor, dass die Stadt die Schwimmausbildung dieser Kinder durch qualifizierte Übungsleiter im Rahmen des Vereinsschwimmens anbietet, fördert und unterstützt. „Die das Bad nutzenden ortsansässigen Vereine würden sich hier bei entsprechender Ansprache der Mitarbeit sicher nicht verweigern“, schreibt der HFC-Schimmer.

Die SPD/FDP-Gruppe im Schortenser Rat hat nun mitgeteilt, dass sie ebenfalls die Notwendigkeit sieht, mehr Zeiten für den Schwimmunterricht im AquaFit einzuräumen: „Somit erscheint es schlüssig, dass den Schortenser Grundschulen mehr Zeiten eingeräumt werden müssen als das früher der Fall war“, teilt Fraktionschef Udo Borkenstein mit: „Das Angebot, auf personelle Kapazitäten des HFC und der DLRG zurückzugreifen, wäre eine zu prüfende Option.“

Er kritisiert, dass die nächste Sitzung des Bäderausschusses am 17. Januar, in der das Schreiben behandelt werden sollte, mangels Tagesordnungspunkt abgesagt wird: „Wann soll bitte vor der Eröffnung des Bades über den Brief beraten werden?“, so Borkenstein.