Schortens /Hannover „Juchhuuuuuu!!!!“ Keiner freut sich so ausgiebig und unverfälscht wie die Schortenser Lebensweisen. Der Verein wurde am Freitag in Hannover mit dem 2. Platz des Inklusionspreises Niedersachsen ausgezeichnet.

„Wir Lebensweisen freuen uns alle riesig“, jubelt Margret Finkenstädt auch zwei Tage nach der Auszeichnung noch: „Allein die Reise nach Hannover von acht Frauen unserer ,Initiative‘ zum Preisabholen, das Flair in der mit 4000 Menschen gefüllten Swiss Life Hall, das tolle Konzert von Silbermond auf unseren VIP-Plätzen zu erleben – das war einfach großartig.“

Die Lebensweisen haben den Preis für ihre Arbeit erhalten, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Viele und vielfältige Gruppen und Initiativen – von der Freizeitgruppe bis zum Cafè Suutje, vom rollenden Museum bis zur Parade wurden gewürdigt.

„Uns war egal, ob es der 1., 2. oder 3. Preis wird – die goldene Mitte macht uns nun natürlich besonders stolz und glücklich“, sagt Finkenstädt. Und: „So eine Preisverleihung gibt Kraft – das ist wie ein Kick für unser Miteinander im Verein und für weitere Ideen und Taten!“

Zum ersten Mal hatten der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der Landessportbund den Inklusionspreis Niedersachsen verliehen. Damit zeichnen die beiden Verbände besonders hervorragende Leistungen und Projekte rund um das Thema Teilhabe aus. Der Sonderpreis ging dabei an die deutsche Band „Silbermond“ für ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Überreicht wurden die Preise von Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Birgit Honé.

„Es waren so viele gute Bewerbungen dabei, dass wir gern viel mehr Preise vergeben hätten“, waren sich Adolf Bauer (SoVD) und Reinhard Rawe (LSB) einig. „Wir feiern dieses Jahr zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Partizipation und Inklusion sind zwei wichtige Schwerpunkte. Dazu tragen die Preisträgerinnen und Preisträger in vorbildlicher Weise bei. Ich danke allen für das große Engagement für ein inklusives Niedersachsen“, betonte Honé.

Silbermond wurde für ihren jahrelangen Einsatz gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei das Projekt „YOUnited“, das seit 2016 von der Band unterstützt wird. Dabei geht es darum, rechtsaffine Jugendliche für eine demokratische Haltung zu gewinnen. Und natürlich dankte die Band für die Auszeichnung mit einem Konzert.

Mehr Infos unter www.inklusionspreis-niedersachsen.de