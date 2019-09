Schortens Freude bei den 15 Teilnehmern der Sozialen Integrationswerkstatt: Nach zwei Jahren intensiver Arbeit und Lernens haben sie jetzt von Landrat Sven Ambrosy, Kreisrätin Silke Vogelbusch und Cornelia Kleen Ottersberg von der Volkshochschule Friesland-Wittmund ihre Hauptschulabschluss-Zeugnisse in Empfang nehmen können. Alle 15 haben bestanden, zwei sogar mit der sehr guten Note von 1,4. Ambrosy lobte den großen Ehrgeiz, den alle Teilnehmer an den Tag gelegt haben.

„Wir wollen den Menschen, die eine rechtliche Bleibeperspektive haben, zu einem möglichst hohen Bildungsabschluss verhelfen“, sagte Ambrosy bei einer kleinen Feierstunde zur Zeugnisübergabe. Das Zeugnis sei die beste Grundlage, um einen Beruf zu lernen oder einen höheren Schulabschluss draufzusetzen.

Zum zweiten Mal hat die Volkshochschule die Soziale Integrationswerkstatt im Auftrag des Landkreises durchgeführt. Zwei Jahre lang lernten die jungen erwachsenen und nicht mehr schulpflichtigen Teilnehmer aus Afghanistan, Eritrea, Irak und Syrien die fremde Sprache Deutsch und praktische Fertigkeiten in handwerklichen Arbeitsbereichen und im Berufsalltag. Dank Unterstützung eines engagierten Dozententeams, Projektleiter Manfred Sell und berufsvorbereitenden Praktika haben die Teilnehmer in dieser Zeit bereits gute Kontakte zu Betrieben geknüpft. Neun von ihnen beginnen nun direkt im Anschluss an ihren Abschluss ihre Ausbildung zum Tischler, Maurer, Fliesenleger oder zum Pflegeassistenten. Vier weitere gehen an die BBS, um sich weiter zu qualifizieren.

„Eine erfolgreiche Bildungsmaßnahme, gekrönt mit einem Abschlusszeugnis und weiteren beruflichen Perspektiven hilft den Geflüchteten und ihren Familien auf dem Weg in die Integration“, sagte Kleen-Ottersberg.

Nach der zweiten Integrationswerkstatt ist aktuell keine dritte geplant.