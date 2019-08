Schortens Das war der große Renner beim Klosterparkfest: Einmal auf einen großen Baum klettern. Entsprechend mussten die Kinder an dieser Station etwas warten, bis sie an der Reihe waren. Dann wurde der Helm aufgesetzt und das Sicherheitsgeschirr angelegt und ab ging es in die Höhe. Damit es mit dem Klettern auch klappt, hatten die Organisatoren auch Kletterhilfen am Baum befestigt.

„Wir haben mehr Besucher als in den vergangenen Jahren. Und das obwohl an diesem Wochenende auch in anderen Orten viel los ist“, freut sich Ronald Brandes von den Klosterparkfreunden. Und es war einiges geboten in dem kleinen Zeltdorf mitten im Park. Erstmals präsentierte sich dort auch die Stadtbücherei mit Büchern und Spielen.

Viel Humor zeigte eine Schortenser Bank. Hier konnte man lernen, wie man einen Tresor knackt. Die Kinder, denen es gelang, den Safe zu öffnen, bekamen ein kleines Geschenk. Stockbrot gab es in der großen Jurte der Pfadfinder. Bei der alten Eibe hatten die Mitarbeiter des RUZ einen Geschicklichkeitsparcours aus Baumstämmen und einer Slackline aufgebaut, der den Kindern einiges an Gleichgewichtssinn abverlangte.

Und auch für die Erwachsenen gab es ein ruhiges Plätzchen. Das RUZ und der Verein „Upjever Lieb Ich“ betrieben gemeinsam eine Cafeteria, die zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen einlud. Auch der Heimatverein präsentierte sich mit einem Stand. Zum ersten Mal boten sie ihren Kalender an, der Schortenser Ansichten aus dem vergangenen Jahrhundert zeigt.

Erstmals war auch der Imker Harald Wilken dabei. Er hatte in einem Schaukasten auch einen Teil eines Bienenvolks dabei. Da konnte man sich ansehen, wie es in einem Bienenkasten nur so wimmelt. Und sein Brombeerhonig war ganz schnell ausverkauft.