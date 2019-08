Das Kursprogramm

Zweites Halbjahr an der Volkshochschule Friesland-Wittmund



• Die Programmhefte liegen an öffentlichen Plätzen, bei Banken und Geschäften im Kreisgebiet und in Rathäusern und Büchereien aus.



• Das neue Kursprogramm beginnt am 2. September und umfasst ca. 500 Kurse. Orte, Zeiten und Referenten sind im Programmheft angegeben.



• Anmelden können sich Teilnehmer telefonisch unter 04461/98 790 in Schortens oder in Wittmund unter 04462/86 33 41, außerdem mit den im Heft liegenden Anmeldekarten, persönlich, per Fax, per E-Mail oder über die Homepage der VHS.

www.vhs-frieslandwittmund.de