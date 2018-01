Schortens Tanzen berührt etwas in der Seele der Menschen, es wirkt stressabbauend und ausgleichend – und es macht jede Menge Spaß. Davon ist Tanzlehrer Jens Trotte (55) überzeugt. Und der Erfolg gibt ihm Recht. Paare, Einzeltänzer und Jugendliche lassen sich seit Jahren von Jens Trotte zeigen, wie sie nicht nur einen Fuß neben den anderen setzen können, sondern wie aus Bewegung, Rhythmus und Musik Tanz entsteht. „Tanzen ist ja hoch komplex, dazu braucht man alle seine Sinne. Die Tanzschüler müssen nicht nur eine komplizierte Schrittfolge lernen, sondern diese auch mit dem Tanzpartner abstimmen“, sagt Jens Trotte.

Julia Meinen (23) bietet ab sofort Kurse für Kinder und für Mütter mit ihren Babys an. BILD: Rahel Wolf Julia Meinen (23) bietet ab sofort Kurse für Kinder und für Mütter mit ihren Babys an. BILD: Rahel Wolf Kontakt zur „Tanzstelle – Jens Trotte“ Die Tanzstelle gibt Kurse an der Menkestraße 35 in Schortens, in der Residenz, Am Markt 13 in Wittmund und im Tanzsportclub Jever, Schlosserstraße 39 in Jever. Jens Trotte und sein Team sind erreichbar unter Tel. 04461/96 33 18, E-Mail: jens@die-tanzstelle.de. Eine Übersicht über das Kursangebot gibt es im Internet unter www.die-tanzstelle.de

Führung auch abgeben

Dabei komme es oft auf Details an, damit der Tanz von einem Paar harmonisch ausgeführt werden kann. „Und ganz wichtig: im Standardtanz führt der Mann. Das müssen wir Frauen auch zulassen, denn meistens bestimmen wir ja im Alltag“, sagt Ehefrau Sabine Trotte (44) und lacht. Außerdem sei das Tanzen eines der wenigen Hobbys, das ein Paar miteinander ausübt und nicht im Wettstreit gegeneinander wie bei anderen Sportarten.

Seit Anfang Januar können Jens und Sabine Trotte sowie Tanzlehrerin Julia Meinen (23) auf 365 Quadratmetern Parkett in der neuen Tanzschule „Tanzstelle – Jens Trotte“ an der Menkestraße 35 in Schortens Tanzschülern jeden Alters das Tanzen näher bringen. Für Jens Trotte, der seit 34 Jahren als Tanzlehrer arbeitet, erfüllt sich mit der eigenen Tanzschule ein Lebenstraum. „Sehen Sie, hier kann ich das Licht steuern, hier die Musik – alles ist als intelligentes Haussystem miteinander verbunden“, schwärmt Jens Trotte.

Stolz zeigt er schwere Tische und gemütliche Stühle, Platz für mindestens 70 Personen, einen schicken Tresen, ein Kaminfeuer, das in Flachbildschirmen an der Wand lodert, eine Spiegelwand, nagelneue Sanitäranlagen – die Räume lassen das Tanzlehrerherz höher schlagen.

Alles ist so, wie er und seine Frau es sich vorgestellt haben. Und auch die Tanzschüler kommen schon jetzt zahlreich, das freut Jens Trotte ganz besonders. „Schon zur Eröffnung waren mehrere 100 Leute da“, sagt er. Seine ersten Tanzkurse sind bereits ausgebucht. In anderen sind aber noch Plätze frei.

Selbstständig seit 2014

So fröhlich und gut gelaunt ist nur einer, der an dieser Stelle alles richtig gemacht hat. 27 Jahre hat Trotte in Jever als Tanzlehrer gearbeitet. Seine Ausbildung absolvierte er beim Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband in Gütersloh. 2014 hat er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Zunächst mit einer mobilen Tanzschule mit Kursen unter anderem in Jever und Wittmund – dort bietet er auch heute noch Kurse an.

Vor gut eineinhalb Jahren begannen die Planungen für die eigene Tanzschule. „Eigentlich wollte ich in Jevers Gewerbegebiet bauen, aber diesen Plan habe ich nach einigem Hin und Her aufgeben müssen“, sagt er.

Dann kam ihm der Zufall zur Hilfe und er traf in einem Urlaub auf seinen neuen Vermieter, Inhaber des ehemaligen Elektrogeschäfts Reelfs. In diesen Räumen ist nun die Tanzschule untergebracht.

Dort unterrichtet auch ADTV-Kindertanzlehrerin Julia Meinen. Sie bietet neben „Fit dank Baby“ Tanzkurse für Kinder ab drei Jahren an.

Das Team vervollständigt Sabine Trotte, die derzeit eine Ausbildung zum Business-Coach bei Inge Wolff in Bielefeld absolviert. Sie zeigt künftig die richtigen Umgangsformen – nicht nur im Beruf, sondern auch im ganz normalen Alltag. „Das betrifft Kinder und Erwachsene. Es geht darum, über Umgangsformen Wertschätzung auszudrücken“, sagt sie.

Neben Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene im Standard-Tanzen sowie Kursen für Kinder und Jugendliche bietet die Tanzschule auch Kurse für Solotänzer. Dazu gehören „My Move – Tanzen ohne Partner“ und „Best Ager 50plus“. In diesen Kursen wird alleine getanzt, ein Tanzpartner wird nicht benötigt. Und dort sind auch noch Plätze frei. Auch im Kursus „Fit dank Baby“ ist noch Platz. Der Kursus eignet sich für Mütter mit Babys zwischen drei und acht Monaten.

Video unter www.youtube.com/nwzplay