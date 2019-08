Schortens Es ist noch gar nicht so lange her, da war der „Pferdestall“, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, nur das Jugendzentrum der Gemeinde und heutigen Stadt Schortens. Inzwischen treffen sich dort alle Generationen. Der „Pferdestall“ ist zum Jugend- und Familienzentrum geworden. Seit dem vergangenen Jahr trägt das Haus auch offiziell das Label „Familienzentrum“.

Und das bedeutet: Der „Pferdestall“ ist nicht nur Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Eltern und Alleinerziehende, für Deutsche und Migranten, für Jung und Alt. Es gibt nicht nur regelmäßige Veranstaltungen und offene Treffen wie das Kinder- und Jugendcafé, das Repair-Café, Spieletreffs, Inklusionsangebote, Vortragsveranstaltungen, Flohmärkte, Bühnenprogramm und Ferienpass-Aktionen, sondern auch ein großes Spektrum an Rat und Hilfe. Und zwar zu nahezu allen Fragen rund um Kinder, Jugend und Familie, zu Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, aber auch in sozialen Angelegenheiten wie Pflege und Rente. Dabei arbeitet das hauptamtliche Team des „Pferdestall“ vertraulich und eng vernetzt mit den Mitarbeitern zahlreicher Beratungsstellen zusammen, die im „Pferdestall“ regelmäßig Sprechzeiten anbieten – selbstverständlich in eigenen Räumen, unter vier Augen und diskret. Auch der Förderverein „Familienzentrum“ gehört dazu.

Mal geht es um Fragen der Kindererziehung, mal um die Trennung vom Partner, mal um die ungewollte Schwangerschaft oder einfach um die pure Verzweiflung, wenn einem alles über den Kopf wächst. „Wir sind hier und wir helfen so gut wir können“, sagt Sandra Gudehus, die das Jugend- und Familienzentrum „Pferdestall“ seit vergangenem Jahr leitet. Und wo die Mitarbeiter aus Verbänden, von Stadt oder Landkreis im „Pferdestall“ den Rat- und Hilfesuchenden selbst nicht weiterhelfen können, helfen sie zumindest, die nächsten Kontakte herzustellen und Termine mit Ämtern und Behörden, mit Schuldnerberatung, Pflegekasse oder Ärzten anzuschieben. Die Vernetzung sei super.

„Manchmal reicht schon ein offenes Ohr“, sagt Gudehus. Wichtig sei, dass die Bürger überhaupt wüssten, was im „Pferdestall“ alles an Rat und Hilfe angeboten wird. Die Angebote sind niederschwellig. Wichtig ist, dass aus kleinen Krisen keine große Katastrophe wird, so Gudehus.