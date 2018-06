Schortens Bei herrlichstem Frühsommerwetter sind am Freitag Schüler der IGS Friesland-Nord in Schortens zum diesjährigen Sponsorenlauf rund um das Schulzentrum an der Beethovenstraße an den Start gegangen. 775 Schüler sowie einige Lehrerinnen und Lehrer, die sich zuvor im Familien- und Freundeskreis Sponsoren für jeden zurückgelegten Kilometer gesucht hatten, umrundeten das Schulgelände und legten dabei insgesamt 3605 Runden zurück: Pro Runde 700 Meter macht insgesamt 2523 Kilometer.

„Nicht nur das gute Wetter trug dazu bei, dass die Stimmung auf dem Schulgelände großartig war“, erklärt Jörg Höfer vom Organisations-Team des IGS-Sponsorenlaufs. „Viele Klassen gaben sich zudem auch ein Motto und traten verkleidet zu diesem für die Schule sportlichen Großereignis an.“

Die eingelaufenen Spenden will die IGS in erster Linie zur Finanzierung eines Gewaltpräventionsprojekts verwenden. „Was heute an Geldern zusammengekommen ist, müssen wir noch zusammenzählen“, sagt Höfer. Er rechne jedoch mit einem vierstelligen Betrag. Einen weiteren Teil der Summe spenden die Schüler an die Nepal-Hilfe „Ketaaketi“, mit deren Hilfe Kinder aus bedürftigen Familie der Schulbesuch ermöglicht werden soll.

Auf die Laufstrecke gingen Schüler von Jahrgang 5 bis 9. Die Oberstufen-Schüler sorgten an der Strecke für einen reibungslosen Ablauf, sicherten die Strecke, scannten die Runden oder reichten Obst und Wasser an die Läufer, die bei dem Wetter Pause machten.

Der stellvertretende IGS-Schulleiter Jörg Hofer dankte insbesondere den Sanitätern der DLRG (Ortsgruppe Schortens), die einige kleiner Verletzungen versorgt haben.

