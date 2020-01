Schortens 200 Bewerbungen für um die 60 Baugrundstücke am Diekenkamp: „Schortens ist für viele Menschen attraktiv“, folgerte Bürgermeister Gerhard Böhling beim Neujahrsempfang der Stadt im Bürgerhaus daraus: „Auch deswegen ist unsere Einwohnerzahl im vergangenen Jahr gestiegen“, sagte Böhling: Nämlich auf 20 755. Im Jahr zuvor gab es noch 20 707 Schortenser.

Der Bürgermeister rechnet mit einem weiteren deutlichen Einwohnerzuwachs in den kommenden Jahren. Denn neben dem Diekenkamp gibt es weitere Baugrundstücke am Klosterweg. Und der Bundeswehrstandort Upjever wird ebenfalls aufwachsen – „wir sind für viele Soldatinnen und Soldaten ein beliebter Wohnstandort“, so Böhling: „Unsere Bürgerinnen und Bürger in Uniform sind unsere Nachbarn und Freunde und überaus geschätzt und gern gesehen.“

Bildungszentrum

Und damit die Infrastruktur für Familien stimmt, folgt auf Sanierung, Erweiterung und Modernisierung der Grundschule und Krippe Glarum sowie der Grundschule Roffhausen die Errichtung eines Bildungszentrums Jungfernbusch, kündigte Böhling an: Neben der Grundschule entstehen Krippe und Kindergarten. „So werden dort dann Krippe, Kindergarten, Grundschule, das Hallenbad Aqua Fit und in der Nachbarschaft die IGS ermöglichen, dass Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Abitur an einem Standort bleiben können“, so Böhling.

Und in der Nähe des Bildungszentrums Jungfernbusch startet das Unternehmen Pflegebutler im Frühjahr mit dem Bau einer Seniorenwohnanlage.

Auch an günstige Mietwohnungen ist in Schortens längst gedacht: Die Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland baut zurzeit einen zweiten Wohnblock mit 18 Wohnungen an der Kolpingstraße – „und ich habe die Wohnungsbau Friesland gebeten, auch noch den Bau eines dritten Gebäudes zu überlegen, falls Bedarf besteht“, so Böhling.

Eine „einzige Erfolgsgeschichte“ nennt Böhling die Erweiterung des Gewerbegebiets Branterei: Die rund 10 Hektar große Fläche war ruckzuck verkauft. „20 Betriebe mit 200 Arbeitsplätzen siedeln sich dort an – eine Erweiterung ist dringend erforderlich“, so der Bürgermeister.

Große Neubauten

Laufende Neubauten der Wohnanlage Grön Winkel, eines Wohn- und Geschäftshauses an der Combi-Kreuzung und im Frühjahr startende Neubauten einer Bäckerei gegenüber dem Bahnhof und an der Menkestraße auf der Popken-Fläche, die Umgestaltung der Innenstadt und die anstehende Bürgerhaus-Sanierung: „In unserer Stadt wurden und werden zig Millionen Euro investiert – und da kommt noch mehr“, ist Böhling sehr zufrieden mit der Entwicklung.

Er dankte auch der Politik für die gute Zusammenarbeit: „Es ist nicht immer einfach mit euch – aber umgekehrt ist das genauso“, sagte Böhling: „Ich freue mich jedenfalls sehr, Bürgermeister unserer schönen Stadt Schortens sein zu dürfen.“