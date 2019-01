Schortens Da will man mal Gutes tun – und dann das: Der Serviceclub „Round Table 167 Jever“ hat für seine Spendenaktion von Reflektorwarnwesten für Kindergartenkinder eine Absage von der Stadt Schortens erhalten. Grund sind die Werbeaufdrucke: Die Westen sind mit dem Logo von Round Table sowie dem Aufdruck „Mit uns sicher durch die dunkle Jahreszeit“ versehen.

Problem ist die Werbung

„Wir haben in der Stadt eine Sponsoring-Richtlinie verabschiedet. Und die sieht nun mal vor, dass Kindertagesstätten und Schulen frei von Werbeaufdrucken zu halten sind – auch wenn es sich wie in diesem Fall um einen gemeinnützig orientierten Club handelt“, erläutert Anja Müller von der Schortenser Stadtverwaltung. „Wenn uns ein Unternehmen oder eine Institution ein teures Spielgerät für eine Schule oder Kindergarten sponsern würde, aber irgendwo das Logo des Sponsors platziert wäre, müssten wir das auch ablehnen“, sagt Müller.

Round Table Deutschland hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 70.000 Warnwesten an Kindertagesstätten in mehr als 180 Städten in ganz Deutschland kostenlos verteilt. Federführend dafür ist der Serviceclub in Jever, der das Projekt „KiTa-Pate“ in Eigenregie aus Friesland bis nach Flensburg, Dresden, Passau und den Bodensee getragen hat, berichtet Benjamin Buserath vom den Round Tablern in Jever. Schortens ist nun die erste Kommune, die „Nein, danke“ gesagt hat.

Round Table Jever kann die Argumentation aus der Nachbarstadt nicht nachvollziehen: „Wir bedauern sehr, dass die Stadt Schortens das Angebot abgelehnt hat, auch die Kindergartenkinder in Schortens mit diesen Westen auszustatten.“

Der Serviceclub habe „vollstes Verständnis“ dafür, dass Bildungseinrichtungen Neutralität zu wahren haben und die Kinder nicht mit Werbung für Konsumgüter konfrontiert werden. „Dass diese Neutralität nun aber durch das Logo eines Clubs, der ausschließlich gemeinnützige Interessen verfolgt, gefährdet ist, können wir nicht nachvollziehen“, sagt Buserath.

Denn Round Table verfolge weder kommerzielle Zwecke, noch religiöse oder weltanschauliche. „Wir betreiben keine Mitgliederwerbung, niemand wird angerufen, es werden keine Adressen gesammelt – Round Table hat auch nichts zu verkaufen“, sagt Buserath. Round Table helfe aber, indem der Club mit Verkehrsexperten Schulkindern unter anderem die Gefahren des toten Winkels im Straßenverkehr erläutert.

Jedes Jahr verunglücken deutschlandweit etwa 28.000 Kinder im Straßenverkehr, argumentiert Round Table. Viele Unfälle könnten verhindert werden, wenn Autofahrer die Kinder frühzeitig erkennen würden, sagt Buse­rath.

Nur Eltern dürfen werben

Geplant war eine Spende von 300 Warnwesten im Gesamtwert von gut 800 Euro – der Werbeaufdruck macht dabei fast zwei Drittel der Summe aus. „Im Sinne seiner Richtlinien mag der städtische Rat richtig gehandelt haben. In diesem speziellen Fall zweifeln wir die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung aber stark an“, so Round Table Jever.

Gleichwohl: Warnwesten sind Centartikel. Eltern, die ihre Kinder damit ausstatten wollen, bekommen die Westen auch im örtlichen Handel oder in nahezu jedem Ein-Euro-Laden. Und: Markenlogos sind im städtischen Bildungsbereich nicht untersagt. Allerdings nur, so lange die Eltern und nicht Sponsoren die Kinder damit ausstatten.