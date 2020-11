Schuhkartons gehen wieder auf die Reise...

Bereits zum sechsten Mal hat sich die Alexander-von-Humboldt-Schule in Wittmund an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der Hilfsorganisation „Geschenke der Hoffnung“ beteiligt. Die Schüler und Schülerinnen der KGS – darunter auch viele aus dem Jeverland – schätzen die Aktion sehr und freuen sich, dass sie bedürftigen Kindern in Europa zu Weihnachten eine kleine Freude machen können „und ihnen zu zeigen, dass jemand an sie denkt“, sagt Lehrerin Anke Mauss-Stefer. Mehr als 90 liebevoll verpackte Kartons und 870,60 Euro Transportkosten der Kartons ins europäische Ausland konnten dank Unterstützung von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und Mitarbeitern der Gesamtschule an die Organisatoren übergeben werden. Das Orga-Team der KGS dankt allen Unterstützern der Aktion und lädt ein, auch 2021 wieder dabei zu sein.

Mehr Infos unter www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/