Tettens Schon 22 Zentimeter: Die Sechsjährige ist ganz begeistert. Die Blumenzwiebeln, die sie und die anderen Kinder in Gläser mit Moos gesetzt haben, wachsen und gedeihen. Jeden Tag schauen sich die Mädchen und Jungen genau an, was sich da tut – sie vermessen die Länge der Pflanze und notieren alles genau in ihr Forschertagebuch.

„Solche Forschungsprojekte machen einfach unendlich viel Spaß“, sagt Cora Lindenau: Gemeinsam mit ihrer Kollegin Annika Doden unterricht sie die Mädchen und Jungen in der jahrgangsgemischten Eingangsstufe der Tetta von Oldersum-Grundschule Tettens.

62 Kinder in drei Gruppen umfasst die Eingangsstufe der Grundschule in diesem Schuljahr. Das Besondere: Kinder des ersten und des zweiten Schuljahres und Kinder, die sonst den Schulkindergarten besuchen würden, werden zusammen unterrichtet. Zwei Jahre bleibt jedes Kind in der Regel in der Eingangsstufe, manche Kinder haben die Lernziele nach drei Jahren erreicht, andere schon nach einem Jahr.

Zum Schuljahr 2009/10 hatte die Grundschule die jahrgangsgemischte Eingangsstufe eingeführt – für die beiden Lehrerinnen ist etwas anderes kaum vorstellbar: „Die jüngeren und die älteren Kinder arbeiten von Anfang an zusammen, denn die Größeren übernehmen für jedes neu eingeschulte Kind Patenschaften“, erklärt Annika Doden: Und diese Verantwortung nehmen die Kinder sehr ernst. So lernen sie von Anfang an voneinander und miteinander, die jüngeren lernen den Stoff der älteren mit, die älteren wiederholen mit den jüngeren schon Gelerntes und festigen es.

„Und wenn die Kinder dann in die dritte Klasse wechseln, sind sie sehr selbstständig“, hat Cora Lindenau festgestellt. Ein weiterer Vorteil: „Auch wenn Kinder speziell sind, kommen sie mit – jedes Kind findet seine Nische und Anschluss.“ Begabungen und Schwächen werden schnell erkannt.

Denn in der Eingangsstufe wird in vielen verschiedenen Arbeitsgruppen und Leistungsstufen gelernt. Für die Lehrerinnen bedeutet das, dass sie noch mehr ausdifferenzieren als in einer reinen 1. oder 2. Klasse. „Das muss man lernen – und man muss es mögen“, sagen Cora Lindenau und Annika Doden: Denn natürlich bedeutet das Mehrarbeit bei der Unterrichtsvorbereitung und viel Action im Unterricht selbst. Und anders als in anderen Grundschulen, in denen eine Lehrerin Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse begleitet, fangen die beiden jedes Jahr wieder bei Null an: Denn jedes Jahr kommen ja neue Kinder in die Eingangsstufe.

Projekte wie die Frühblüher-Forschung lieben sie beide – und die Kinder auch: Beim Vermessen wird der Umgang mit dem Zahlenstrang geübt – also Mathematik. Beim Niederschreiben der Beobachtungen üben die Kinder, Sätze zu formulieren – also Deutsch. Und wenn einem Kind ein Wort nicht einfällt, hilft ein anderes. „Das bringt so viel – und es gibt viele tolle Momente“, schwärmt Cora Lindenau.