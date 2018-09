Tettens Der achtjährige Mathis ist ganz aufgeregt. „Das ist total toll!“, ruft er. „So viel über Bienen lernen – und jetzt auch noch den eigenen Honig. . . einfach klasse!“

Mathis ist nur einer der 14 Schülerinnen und Schüler der Imker-AG der Tetta-von-Oldersum-Grundschule Tettens. Von Imker Hans-Dieter Hohlen lernen die Kinder nicht nur alles über Bienen, sondern kümmern sich auch um ihr eigenes Bienenvolk und ernten Honig – den haben sie jetzt abgefüllt.

Stolz auf Ergebnis

Eine spannende Aufgabe: Hohlen sitzt vor dem großen Abfülleimer und zeigt den Kindern, wie voll die Gläser mit dem Honig werden dürfen. Sie stehen auf einer Waage. Und bei exakt 250 Gramm wird der Hebel umgelegt. Und dann, nacheinander, wollen die Schüler natürlich auch mal selbst ein Glas abfüllen. „Unser eigener Honig“, sagt Mathis stolz und hält das Glas hoch.

Ganz fertig ist die Arbeit aber noch nicht. Denn nun kommt natürlich noch das Etikett aufs Glas – damit jeder weiß, wer diesen Honig abgefüllt hat. Der ehemalige Schüler Fabian hat das Etikett entworfen.

Etwa 18 bis 20 Kilogramm Honig haben die Schüler geerntet – „das ist die so genannte Sommertracht“, erklärt Hohlen. Die Schüler wissen das natürlich längst. „Wir haben schon so viel über Bienen gelernt“, sagt Mathis und erzählt ein bisschen davon, was er so gelernt hat. „Es ist mir wichtig, dass die Kinder so früh wie möglich etwas über solche Dinge lernen“, sagt Hohlen. „Und es macht viel Spaß zu sehen, mit welcher Begeisterung sie dabei sind.“

Und nicht nur die Kinder selbst sind begeistert – auch die potenziellen Abnehmer. Denn schon jetzt gibt es viel Interesse an den 250 Gramm-Gläsern mit Honig. Ein wenig Geduld müssen die Käufer aber noch haben: „Den Honig werden wir wohl auf dem Weihnachtsmarkt der Grundschule verkaufen“, sagt Birte Dierks, Vorsitzende des Fördervereins der Schule. Sie hilft ebenfalls beim Abfüllen des Honigs.

Hilfe vom Förderverein

Denn: Dass die Grundschule un­ter die Imker gehen konnte, hat sie auch ihrem Förderverein zu verdanken. Der trieb nämlich Gelder auf, um unter anderem die Schutzanzüge und das Bienenvolk oder auch die Gläser für den Honig anzuschaffen. Und auch, um das Areal einzuzäunen, damit die Bienen ungestört bleiben können.

Und wie sich zeigt, lohnt sich das in vielerlei Hinsicht: die Kinder haben sichtlich Freude an der AG und am Imkern. Und natürlich lohnt es sich auch für die Abnehmer: die haben bald leckeren Honig aus Tettens auf dem Frühstückstisch.

