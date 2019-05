Tettens Seit 2012 steht auf dem Boden der St. Martins-Kirche in Tettens direkt über dem Chor der Eulenkasten – Mädchen und Jungen der Tetta-von-Oldersum-Grundschule hatten ihn damals im Werkunterricht gebaut. Und seitdem brüten unter dem Kirchendach immer wieder Schleiereulen. In diesem Jahr sind sieben Eulenkinder geschlüpft – die wurden jetzt von Sabine Homma vom Verein ProRing mit Fußringen versehen. Und 15 Erstklässler der Grundschule samt Eltern und Lehrerinnen durften zusehen und sogar mithelfen.

Dabei erfuhren die Mädchen und Jungen von Sabine Homma eine Menge darüber, wie das Beringen geht, warum man es macht und was die Menschen durch die Beringung alles über das Leben der Vögel erfahren können. Und die Kinder hatten viele Fragen: Wie alt wird so eine Schleiereule, wie schnell fliegt sie, was frisst sie und wann schläft sie, wenn sie doch nachts unterwegs ist?

Per Live-Kamera konnten die Erstklässler das Entnehmen der Vogelkinder aus dem Brutkasten verfolgen. Gespannt warteten sie dann, bis die Ornithologin und Kirchenältester Jürgen Habben die vielen Leitern von der Spitze des Kirchbodens bis zur Orgelempore hinabgestiegen waren. Und dann wurden die Eulenkinder aus dem Transportbeutel gehoben – sie sehen so plüschig aus wie Stofftiere. In einem Buch trugen die Schüler die Ringnummern ein und dann durften die Federknäuel vorsichtig gestreichelt und ganz genau betrachtet werden. Alle Kinder und die Ehrenamtlichen hatten großen Spaß und Freude an dieser Aktion.