Varel Im Papierlager stapeln sich tonnenschwere Rollen, nebenan rattert die Rotation und druckt bis zu 85 000 Zeitungen in der Stunde aus: Das und vieles mehr können jeweils 50 NWZ-Leser (keine Gruppen-Anmeldungen möglich!) sehen und erleben, die sich für eine der vier von der Nordwest-Zeitung angebotenen kostenlosen Busfahrten ins Druckhaus sowie in die Redaktion der NWZ in Oldenburg anmelden.

Im Rahmen der Jubiläums-Aktionen des „Gemeinnützigen“, der dieses Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiert, gibt es vier Termine für die Besichtigungen: 13. März, 5. Juni, 4. September und 6. November; die Führungen beginnen am 13. März um 15 Uhr, an den anderen Tagen um 17 Uhr. Die Busse fahren entsprechend früher ab (siehe Infobox). Anmeldungen sind möglich Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr unter Tel. 04451/9988 2500 oder per E-Mail an petra.pflug@NWZmedien.de.

Melden Sie sich ab sofort an – Per Telefon oder E-Mail Vier Termine zur Besichtigung des Druckhauses sowie der NWZ-Redaktion in Oldenburg bietet „Der Gemeinnützige“ an. Die Busse fahren kostenlos jeweils am Dienstag, 13. März (Abfahrt 13.30 Uhr), 5. Juni, 4. September und 6. November (jeweils 15.30 Uhr). An jeder Fahrt können 50 Leser der NWZ teilnehmen. Es können sich keine Gruppen anmelden. Anmeldungen (maximal 4) sind ab sofort möglich. Die Redaktion erwartet von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr unter Tel. 04451/9988 2500 Ihren Anruf. Anmeldungen sind auch per E-Mail an petra.pflug@NWZmedien.de möglich. Sie müssen Ihren Namen, die Adresse und Telefonnummer angeben sowie den Ort, an dem Sie zusteigen möchten. An folgenden Haltestellen stoppt der Bus am 13. März: 13.30 Uhr Neuenburg/Dörpsplatz; 13.40 Uhr Zetel/Markthamm; 13.55 Uhr Bockhorn Marktplatz; 14.15 Uhr Varel/Raiffeisenbank an der Bundesstraße 437. Die Rückfahrt ab Oldenburg startet circa um 19 Uhr. Die Haltestellen werden in umgekehrter Reihenfolge angefahren.

Die Gäste besuchen bei allen vier Veranstaltungen gleich beide Häuser: das NWZ-Medienhaus an der Peterstraße in Oldenburg und das Weser-Ems-Druckhaus in Etzhorn. In der Peterstraße erfahren sie aus erster Hand, wie die Redaktion arbeitet, wie die Nachrichten aus aller Welt und aus der Region eintreffen und bearbeitet werden, wie die tägliche Zeitung gestaltet und umbrochen wird und was passiert, wenn sich die Nachrichten überschlagen und die Seite mehrfach neu „gebaut“ werden muss.

Im Druckhaus in Etzhorn schließlich erleben die Besucher hautnah den Druck – im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier entsteht „unter Hochdruck“ die tägliche Ausgabe der Nordwest-Zeitung. Im Papierlager können die Gäste über die gewaltigen Mengen Papier staunen, die tagtäglich für die Herstellung der NWZ, aber auch der Ostfriesen-Zeitung und des Generalanzeigers in Ostfriesland sowie für zahlreiche Anzeigenblätter benötigt werden.

Zu den Stationen gehören auch die Druckvorstufe, in der die Druckplatten für die Rotation belichtet werden – vier für jede Zeitungsseite mit den Farben Cyan (Blau), Yellow (Gelb), Magenta und Schwarz, kurz „CYMK“. Die Rotation mit ihren insgesamt zehn Drucktürmen und dem Rollenwechsel im Betrieb ist ebenso zu sehen wie die Zeitungsweiterverarbeitung, die Verpackungsanlagen und der Versand.

Bereits die Busfahrt nach Oldenburg ist informativ – jedes Mal fährt ein Mitglied der Vareler Redaktion mit und beantwortet Ihre Fragen.

Am 13. Juli 1818 erschien „Der Gemeinnützige“ das erste Mal. In Oldenburg gab es da bereits die „Oldenburgischen Nachrichten von Staats- und Gelehrten- und bürgerlichen Sachen“, drei Jahre später umbenannt in „Oldenburgische Wöchentliche Anzeigen von Allerhand zum Gemeinen besten dienenden Sachen“. Weitere Vorläufer folgten, bevor der Verleger Fritz Bock im April 1946 die Lizenz zur Herausgabe einer Tageszeitung erhielt: die Nordwest-Zeitung war gegründet.

Nur drei Jahre später kooperierte die NWZ mit dem „Gemeinnützigen“ – und die Leser in Varel und der Friesischen Wehde erhielten praktisch zwei Zeitungen gleichzeitig: die Regionalzeitung NWZ und die Heimatzeitung „Der Gemeinnützige“. Der wurde übrigens bis 1974 in Varel gedruckt, danach erfolgte der gemeinsame Druck in Oldenburg – zunächst in der Peterstraße, nach 1983 im damals neu gebauten Druckhaus in Etzhorn, das in den Folgejahren ständig erweitert und technisch modernisiert wurde, ebenso wie die Drucktechnik. Davon können sich die NWZ-Leserinnen und -Leser nunmehr bei den vier Besichtigungsfahrten in diesem Jahr überzeugen.

Alles zum Jubiläum: www.nwz- online.de/gemeinnuetziger200