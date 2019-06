Varel Am Donnerstagvormittag haben sich die Abiturienten des Lothar-Meyer-Gymnasiums (LMG) in den Bildungs-Adelsstand erhoben: Unter dem Motto „ABIstokratie“ haben sie am Donnerstagvormittag ihren Abschluss gefeiert. Und was braucht der Adel, um standesgemäß feiern zu können? Natürlich eine Burg. Die haben die Schüler auf dem Schulhof des Gymnasiums aufgebaut – samt Türmen und Brunnen. Aus der Burg wummerten die Bässe der Party-Musik. Gleichzeitig diente sie den Abiturienten als Bühne für ihre Spiele.

Auf dem Schulhof gab es sogar noch eine zweite Burg, die wohl vor allem für die jüngeren Schüler des Gymnasiums gedacht war: eine Hüpfburg. Außerdem haben die Abschlussschüler die „Drei Köpfe“ vor dem Schulgebäude mit Kronen und Hermelinumhängen geschmückt und auch das Innere der Schule dekoriert.

Um ihren Abschied vom LMG gebührend zu feiern, haben die Abiturienten auf dem Schulhof nicht nur Party gemacht, sondern sich auch einige Spiele für ihre Mitschüler und Lehrer ausgedacht. Beispielsweise traten drei Lehrer-Teams im „Pantomime-Kiosk“ gegeneinander an. Das Prinzip ist einfach: Die Abiturienten halten Plakate mit Begriffen in die Luft, die versammelte Schülerschaft versucht den Begriff pantomimisch darzustellen und die Lehrer-Teams müssen den Begriff erraten.

Auch eine Abwandlung von „1, 2 oder 3“ stand auf dem Programm. Welche Geschichte hat sich tatsächlich so im Unterricht zugetragen und welcher Lehrer ist für welchen Spruch verantwortlich? Die Schüler, die sich in das richtige Feld gestellt haben, wurden mit Süßigkeiten und Konfettiregen belohnt.

Auch wenn der Sommer am Donnerstag eine Pause einlegte und es am Vormittag hin und wieder nieselte, ließen sich die Schüler die Feierlaune nicht verderben. Um die Bühnentechnik zu schützen, bauten die Abiturienten spontan einen Pavillon zusammen und stellten ihn auf die Bühne.

An diesem Freitag findet abends die offizielle Abschlussfeier in der Aula des Gymnasiums statt. Dann bekommen die frischgebackenen Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse und einige Schüler werden für besondere Leistungen geehrt.