Varel Sie haben den schulischen Gipfel erklommen. „An der Spitze stehend, sehe ich allerdings schon den nächsten Berg“, sagt Milena Houwen und blickte auf das voraus, was sie nun erwartet: Studium oder Job. Sie hielt am Freitagabend die Schülerrede bei der Verabschiedung der Abiturienten am Lothar-Meyer-Gymnasium (LMG) Varel.

Abi mit Note 1,3: Jannik Kaup BILD: Christopher Hanraets Abi mit Note 1,3: Jannik Kaup BILD: Christopher Hanraets Der Abijahrgang 2019 des Lothar-Meyer-Gymnasiums in Varel Ihr Abitur am Lothar-Meyer-Gymnasium bestanden haben: Catrin Arkenau, Hanna Baron, Sina Baumann, Carla Bohlen, Marike Borchers, Gesa Bosse, Malte Bruns, Lea Bülthoff, Nele Bunje, Alexia Carr, Lukas Cziep, Otto Dassler, Marc-Oliver de Vries, Marian Decker, Meret Diers,Matthis Dobric, Jele Drüke, Emily Eilers, Meret Fees, Anna Greulich, Tia Grünfeld, Marieke Harbers, Kevin Henkensiefken, Jacqueline Heyer, Charise Hinrichs, Mika Hobbiejanßen, Lea Horstmann, Milena Houwen, Kimberly Imken, Iliana Janßen, Merle Jelinski, Jannik Kaup, Hauke Kuhlmann, Johanna Kummer, Rosa Kung, Henriette Lehmann, Joke Lübben, Lena Lübben, Djure Lukaschek, Iris Mannott, Paul Martin, Alexander Marx, Finja Marx, Neeske Michelsen, Mauriz Müller, Peter Neumann, Lea-Sophie Oetjen, Nele Ostendorf, Indra Malin Pahl, Marie Pensler, Felix Perwas, Hauke Poppe, Madita Raberg, Aljoscha Raschke, Anna Sophie Reckmann, Birte Renken, Marten Georg Riemer, Nicole Rusniok, Ronja Sarstedt, Hannah Schenck, Moritz-Balthasar Schmidt, Fenna Schonvogel, Nadine chulze, Mareike Schwarzer, Matthäus Schwerdhelm, Francesko Tafani, Franziska Wagner, Ricarda Westermann, Finn Wilsenack, Luise Wolf, Lilli Zunker.

Milena Houwen blickte zurück auf den Abschnitt, „in dem wir vermutlich herbste Enttäuschungen aber auch von unseren bisher größten Erfolgen lernten“. Höhen und Tiefen – „Jeder ist daran gewachsen und strahlt heute aus, welch großartige Menschen ihr geworden seid.“

71 junge Männer und Frauen haben nun ihr Reifezeugnis in der Tasche. Sie bilden einen ganz besonderen Jahrgang. Denn es ist der letzte, der nach zwölf Jahren (G8) das Abitur in der Tasche hat. Künftig ist das Gymnasium erst nach der 13. Klasse beendet (G9). Deshalb wird es im nächsten Jahr erstmals am LMG keine Abiprüfung geben. Sie finden erst wieder 2021 statt.

Jahrgangsbester wurde Jannik Kaup mit einer Abi-Note von 1,3. Insgesamt gab es am LMG achtmal ein Abitur mit einer eins vor dem Komma. Die Durchschnittsnote des Jahrganges lag nach Angaben von Oberstufenkoordinator Michael Frels bei 2,59.

Doch nicht nur Zeugnisse wurden verteilt. Die Ehrung der Fachgruppe Mathematik (Deutsche Mathematiker-Vereinigung) ging an Hannah Schenck und Ronja Sarstedt. Die Fachgruppe Chemie (Gesellschaft Deutscher Chemiker) ehrte ebenfalls Hannah Schenck. Die Auszeichnung der Fachgruppe Physik (Deutsche Physikalische Gesellschaft) erhielten Gesa Bosse und Mauriz Müller.

Für seine langjährige Mitarbeit in der Schülervertretung und im Schulvorstand wurde Aljoscha Raschke geehrt. Die Auszeichnung für die Mitarbeit in musikalischen Arbeitsgemeinschaften ging an Merle Jelinski, Fenna Schonvogel und Meret Diers (Chor) sowie Anna Greulich (Solistin in der Big- und Rockband). Geehrt für die langjährige Mitarbeit in der Technik-AG wurde Mauriz Müller.

Milena Houwen wurde als Abiturientin verabschiedet und gleichzeitig als neue Bundesfreiwilligendienstleistende begrüßt. Für sie steht fest: „Ehrgeiz ist unser Antrieb zur Verbesserung unser selbst. Er ist Teil der Formung unserer Persönlichkeit“ – der nächste Gipfel ist schon in Sicht.