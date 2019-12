Varel In der Vareler Innenstadt schneit’s – zumindest rund um den Erker des Modehauses Schnittger an der Ecke Obernstraße/Hindenburgstraße. Auch wenn es draußen nicht kalt genug für Schnee ist, sorgt Frau Holle dort jeden Donnerstag in der Adventszeit für weiße Flocken, indem sie oben in dem Erker die Kissen ausschüttelt. Während Elke Theesfeld von der Niederdeutschen Bühne als Frau Holle es schneien ließ, sangen unten rund ein dutzend Kinder mit Begleitung von Philipp Theesfeld und Christel Spitzer Weihnachtslieder.

In diesem Jahr wird Varel für die kleinen Adventsmarktbesucher zum ersten Mal zur Märchenstadt. Jeden Donnerstag und Freitag wird es ab 16.30 Uhr märchenhaft. Los geht es in der Stadtbibliothek, wo den Kindern donnerstags das Märchen „Frau Holle“ und freitags „Hänsel und Gretel“ vorgelesen wird.

An den Donnerstagen geht es anschließend gegen 17.15 Uhr zu Schnittger, wo Frau Holle dann für den Schnee sorgt. Danach gehen die Kinder zum Knusperhäuschen an der Obernstraße, wo es bis 18 Uhr Kinderpunsch und Kekse gibt. Auch am Freitag geht es nach der Märchenlesung zum Knusperhäuschen. Dann können sie ihren Teil dazu beitragen, das Häuschen fertigzustellen. Dafür können sie Lebkuchen bunt verzieren und mit ihrer Unterschrift versehen. Dann werden die Lebkuchen ans Knusperhäuschen angebracht und befestigt. Nach getaner Arbeit gibt es wieder Kekse und Kinderpunsch.

Die Angebote richten sich an Kinder bis zu zehn Jahren; Kinder unter fünf Jahren sollten von Erwachsenen begleitet werden.