Varel Am 13. Juli 1818 erschien in Varel die erste Ausgabe des „Gemeinnützigen“. In den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten begleitete die Zeitung die Menschen in und um Varel. Die NWZ feiert den 200. Geburtstag mit vielen Gewinnspielen und Aktionen - und blickt zurück in die 200-jährige Geschichte des „Gemeinnützigen“.

1. September 1827

Als Erziehungsratgeber betätigte sich „Der Gemeinnützige“ am 1. September 1827: „Kinder von guten Anlagen überhaupt, haben gewöhnlich auch Talent zum Lügen; und die Aeltern, welche leider nur gar zu oft die Naivität ihrer Kinder bewundern, freuen sich, und lachen oft über die Anlagen zum Lügen, und sehen dieses als Zeichen des Verstandes an, wie es das gewöhnlich auch ist, ohne daran zuu denken, daß der Verstand zumGuten und zum Bösen angewendet werden könne. Denn zum Stehlen gehört oft mehr Verstand, als zum ehrlichen Broterwerb. Wenn nun Aeltern, indem sie ein Kind auf ekiner Lüge ertappen, statt es zu bestrafen, noch vielmehr darüber lachen und sich des Verstandes des Kindes freuen: so ist der Lügener so gut wie fertig! Denn nichts wiederholen Kinder lieber und öfter, als das, worüber man lacht. ... Also durch die Erziehung werden die Menschen Lügener. … Kommen nun noch schlechte Beispiele der Aeltern hinzu: so sind sie zu allem Laster fähig; besonders zum Stehlen.“

2. September 1865

Vor mehr als 150 Jahren wurde der Ruf nach einem Krankenhaus für Varel laut, wie „Der Gemeinnützige“ am 2. September 1865 meldete: „Vor einiger Zeit wurde in diesen Blättern die Gründung eines Krankenhauses für die Gemeinde Varel angelegt. Gewiß ist eine solche Anstalt für unsere Gemekinde von großer Wichtigkeit und der allgemeinsten Beachtung werth. Die Gründung einer solchen Anstalt wird aber jedenfalls eine ansehnliche Summe erfordern und die Kirchengemeinde wird hoffentlich dazu ein Bedeutendes thun können; aber die Einzelnen dürfen darum nicht zurückbleiben, wenn einmal an sie das Ansinnen gestellt werden sollte, für diese gute Sache die Hände zu öffnen. Mögen diese wenigen Worten ihren Zweck, die Sache anzuregen, erreichen, und möge die Angelegenheit selbst immer mehr Freunde finden.“ – Es dauert nicht mehr lange, bis das Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Münster Schwestern nach Varel entsendete. Ganz ohne kommunale und staatliche Hilfen, nur mit Hilfe von Einnahmen aus Spenden, Haussammlungen und Kollekten wurde dann ein Haus an der Ecke Bahnhof-/Holzbergstraße gemietet. Das Krankenhaus an heutiger Stelle entstand 1888, wurde später immer wieder vergrößert und steht nun aktuell vor einer großzügigen Erweiterung.

30. August 1944

„Unsoziales Verhalten“ wurde „gerecht bestraft“, wie aus der Meldung vom 30. August 1944 hervorgeht: „Trotz der Aufforderung des Wohnungsamtes, der Polizei und der Parteidienststellen hatten sich in einem Nachbargau die beiden Schwestern F. und L. B. geweigert, ihr leerstehendes Mansardenzimmer einer total bombengeschädigten Familie zu überlassen. Die beiden Schwestern bewohnten aber im eigenen Hause eine Vierzimmerwohnung. Wegen ihres gemeinschaftswidrigen Verhaltens mußten sie in Schutzhaft genommen werden. In ihre Wohnung wurde nunmehr die ausgebombte Familie eingewiesen, und die beiden Schwestern mußten sich auf das Mansardenzimmer beschränken. Gegen Volksgenossen, die in versteckter oder offener Form die Anordnung von Behörden und Partei zur Betreuung und Unterbringung bombenbeschädigter Volksgenossen sabotieren, wird künftig in gleicher Weise vorgegangen werden.“

31. August 1983

Wieder brannte ein Möbelhaus: Am 31. August 1983 machte der Brand des damaligen Möbelhauses Böker Schlagzeilen: „Zum zweitenmal innerhalb von eineinviertel Jahren brannte es in einem Vareler Möbelhaus. Während im Juni vergangenen Jahres Teile des maschal-Möbelhauses in Altjührden den Flammen zum Opfer fielen, war es jetzt das Möbelhaus Böker an der B 437 am Vareler Ortsausgang, das mitsamt allem Inventar zerstört wurde. Erschüttert stand der Inhaber vor dem brennenden Gebäude. Sein Lebenswerk, das er sich in 35 Jahren aufgebaut hatte, lag in Schutt undAsche. Während in dem Gebäude nichts mehr zu retten war, konnte die Wehr das angebaute Wohnhaus erhalten, ebenso zwei benachbarte Kfz-Betriebe, die durch Hitzeentwicklung und Funkenflug stark gefährdet waren. Aus dem Leitungsnetz und aus der Nordender Leke pumpte die Feuerwehr das Löschwasser. „Die Wasserversorgung war jedoch nicht hundertprozentig“, klagte später Einsatzleiter Günter Hilbrink. 120 Feuerwehrleute aus den Ortswehren Varel, Obenstrohe und Borgstede/Winkelsheide kämpften bis sechs Uhr morgens gegen die Flammen. Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen wurde wie vor einem Jahr in Altjührden auch jetzt wieder deutlich. Damals war es der Vareler Bernd Reimers, der seinen eigenen Polterabend für den Brand des Möbelhauses opferte, nun war es Bodo Janßen, der - am Nachmittag standesamtlich getraut - seine „Hochzeitsnacht“ vor dem Flammenmeer verbrachte.“